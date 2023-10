ODS nedokáže získávat nové voliče. Eurovolby budou referendem o vládě, říká sociolog Herzmann

Lidovky.cz: Nakolik je vláda Petra Fialy (ODS) v pololetí svého vládnutí dle průzkumů oblíbená?

Oblíbená vláda to rozhodně není. Zdá se, že nemá důvěru veřejnosti, což ukazují různé průzkumy. Preference jsou takové, že dnes by ani oněch pět stran dohromady volby nevyhrálo. Zvítězila by parlamentní opozice a to i za situace, když by se všechny aktuálně mimoparlamentní subjekty do sněmovny znovu nedokázaly probojovat. Pokud jde o důvěru veřejnosti v tuto vládu dle toho, jak ji dlouhodobě a stále stejnou metodikou měří Centrum pro výzkum veřejného mínění, tak Fialova vláda je na tom nejhůř od počátku měření s výjimkou závěru funkčního období vlády Petra Nečase. Tehdy byly naměřeny vůbec nejnižší hodnoty, nyní jde o druhou nejnižší hodnotu. Tak nízká důvěra jako teď tady nebyla ani v těch nejhorších obdobích pandemie covidu.

Lidovky.cz: Jaké to má příčiny? A jsou spíše subjektivního, či objektivního rázu?