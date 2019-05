Odvolaný ředitel galerie Fajt požaduje omluvu ministra kultury. Je to předžalobní výzva, vzkazuje

Praha Bývalý ředitel Národní galerie Praha (NGP) Jiří Fajt požaduje po ministru kultury Antonínu Staňkovi (ČSSD) omluvu za údajně nepravdivé a zavádějící informace, které zveřejnilo ministerstvo kultury ve spojení s Fajtovým odvoláním. Vyplývá to z dopisu Fajtova advokáta ministerstvu kultur. Pokud tak ministerstvo neučiní, obrátí se na soud. Reakce ministerstva zatím není známá.

Staněk Fajta spolu s ředitelem Muzea umění Olomouc odvolal v polovině dubna s odkazem na významná pochybení v hospodářské činnosti institucí, které spravovali. U Fajta kritizoval zejména autorskou smlouvu na více než milion korun, které si tehdejší ředitel vyplatil za kurátorskou práci na výstavách a expozicích.

Podle Fajtova advokáta Františka Vyskočila se veškeré důvody pro odvolání buď opírají o nepravdy, nebo „pravdivý skutkový základ komolí a vyvozují z něj nedovolené hodnotové soudy“. „Následkem takového jednání je hrubý zásah do cti klienta (Fajta), znevážení jeho jména a profesní reputace,“ uvedl Vyskočil. Ministrovi také vytýká to, že Fajtovi nebyl dán prostor se k pochybením vyjádřit a uvést je na pravou míru. „Přímo jste ohrozil možnost klienta se dále realizovat a uplatnit ve své profesi, protože jste ho veřejně, a to s nejširším možným zásahem, označil za osobu, která se dopustila při výkonu své funkce hrubých pochybení, která vedla k nutnosti jej okamžitě odvolat,“ uvedl v dopise. Staněk tím podle Vyskočila ohrozil Fajtovo postavení nejen ve společnosti a profesním prostředí v Česku, ale i v zahraničí, kde též působí.

Záběr z demonstrace před ministerstvem kultury. Lidé požadovali odvolání ministra Staňka

Vyzývá proto Staňka i ministerstvo kultury, aby se zdrželi jakýchkoli výroků, které jsou nepravdivé či pravdu zkreslující a poškozují Fajtova práva. Nejpozději do sedmi dnů požaduje zveřejnění předepsané omluvy na webových stránkách ministerstva kultury. Pokud se Fajtovi morální satisfakce nedostane, je Vyskočil zmocněn postupovat v této věci soudní cestou. V případě, že by verbální útoky dále pokračovaly, bude Fajt bránit svoji čest cestou oznámení o podezření ze spáchání trestného činu pomluvy. „Tento dopis vnímejte jako předžalobní výzvu,“ uzavřel Vyskočil.

S odvoláním Fajta nesouhlasí zástupci kulturních institucí a umělci, sepsali petici za Staňkovo odvolání. Po vytrvalém tlaku především z kulturní sféry Staněk minulý týden oznámil, že k 31. květnu rezignuje. V rezignačním dopise pochybení odmítl, za svými kroky si stojí a hovoří o štvavé kampani.