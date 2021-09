Většina škol už dodala výsledky testů. Nakažených bylo 111 žáků

Bez stojánku by bylo pro děti samotestování obtížné. Školy je proto narychlo vyráběly z dostupných materiálů. foto: Anna Vavríková, MAFRA

Při prvním kole testování ve školách se našlo 111 na covid pozitivních žáků. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha jsou zatím k dispozici výsledky z 86 procent škol, řekl to v Otázkách Václava Moravce v České televizi. Ministr dále uvedl, že uvažuje o uznávání protilátek jako průkazu bezinfekčnosti. Rozhodnutí by mělo padnout do konce září.