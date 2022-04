Putinova loutka Orbán vede Maďary z Evropy, reagují Češi. Okamura gratuluje

„Bylo to obrovské vítězství,“ prohlásil k výsledkům voleb Orbán. „Dosáhli jsme vítězství tak velkého, že ho lze vidět z Měsíce a určitě je vidět z Bruselu,“ řekl Orbán, kterého EU často kritizuje kvůli prohřeškům vůči demokracii a kvůli údajné korupci.

„Toto vítězství si budeme pamatovat do konce života, protože jsme museli bojovat proti obrovskému množství odpůrců,“ řekl Orbán podle stanice CNN a zmínil řadu svých politických nepřátel včetně maďarské levice, „byrokratů“ v Bruselu, mezinárodních médií, „a také ukrajinského prezidenta – nikdy jsme neměli tolik odpůrců najednou.“

Výsledky maďarských voleb vyvolaly reakci na české politické scéně. Jako jedna z prvních reagovala předsedkyně Poslanecké sněmovny Pekarová Adamová. Podle ní si Maďarsko svou budoucnost v dalších letech vybralo. „Je třeba to respektovat a zároveň myslet na to, že značná část Maďarů chtěla zvolit jinou cestu,“ uvedla na svém Twitteru. Budoucnost České republiky je podle jejích slov ve spojenectví partnery, kteří chápou rizika Putinova Rusko.

Pekarová Adamová Orbána kritizovala již začátkem roku, doufala, že aktuální parlamentní volby v Maďarsku dopadnou úspěšně pro tamní opozici, stejně jako na podzim v Česku. „Češi svého Babiše už vyhnali. Pevně doufám, že se to povede i Maďarům,“ prohlásila.

S výsledkem maďarských voleb není spokojený ani bývalý ministr financí a poslanec Miroslav Kalousek a považuje je za varování pro České občany. „Maďarsko, Srbsko… Kdybyste chtěli vědět, jak dopadnou u nás prezidentské volby, podívejte se k sousedům. Nejsme o nic víc chytří a kultivovaní, než Srbové a Maďaři.“ uvedl na Twitteru. Podle něho byly české říjnové volby do Sněmovny výjimečná klika, která se jen tak neopakuje.

„Viktor Orbán a jeho vlastenecký FIDESZ zvítězil ve volbách v Maďarsku. Lídr šestikoaliční (!!) opozice Márki-Zay uznal porážku. Orbánovi se jistě sluší pogratulovat. Zvítězil, i když se proti němu spojili všichni ostatní. SPD na rozdíl od Fialovy vlády podporuje spolupráci V4,“ napsal na Twitteru předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura.

K výsledkům volen se vyjádřili i poslanec Evropského parlamentu Jan Zahradil. „Orbán je nepochybně nejúspěšnějším politikem postkomunistické části Evropy. 5x vyhrál volby (z toho 4x v řadě), celkem bude premiérem 20 let. Bývá hojně kritizován za svou politickou ideologii, ta je nicméně legitimní, ať se to komu líbí či ne. Je načase to začít respektovat,“ dodal.

„Zatímco na Ukrajině Putinovi vojáci mučí, znásilňují a masakrují civilisty včetně dětí, Orbán postavil kampaň na tom, že nechce Kreml rozzlobit a bezpáteřně šíří ruskou propagandu proti ukrajinskému vedení,“ napsal na sociální sítě místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Svého spolustraníka doplnil i předseda Evropské pirátské strany Mikuláš Peksa. „Evropská pravidla musí platit pro všechny stejně. Podporovat korupčníky a autoritáře nelze – Viktor Orbán je Putinova loutka a vede Maďarsko z Evropy. Existuje mnoho Maďarů, kteří s tím nesouhlasí, ale bohužel stále menšina. O to víc budou potřebovat naši pomoc,“ napsal na Twitteru.