Pořadatele protestů z Václaváku dělí peníze. Přou se i o ideu a sociální sítě

Právě peníze jsou hlavním tématem od založení projektu Česko na 1. místě. Problém nastal již na samém začátku, kdy organizátoři vybírali peníze na netransparentní účet. Vrabel v té době několikrát mluvil o tom, že se živí podnikáním.

Server Aktuálně.cz však zjistil, že dluží tři miliony korun, a pokud by mu chodila oficiální výplata, tak by až na několik tisíc padla na splátky dluhu. Na demonstraci proto vybíral peníze od lidí, které chodily na soukromý účet jeho ženy. Po několika dnech nakonec organizátoři zřídili transparentní účet. Jenže ten byl opět veden na Vrabelovu ženu Bojana Vurdelja.

Jenže tím problémy ohledně peněz a účtů neskončily. Poté totiž Česko na 1. místě, přesněji Vrabel, převedl peníze na jiný transparentní účet, který vlastní druhý organizátor Jiří Havel. A tady nastává problém současného boje o peníze. Na transparentní účet, který má nyní pod palcem Havel, lidé poslali přes 1,1 milionu korun. Z toho již organizátoři k 11. říjnu stihli přes 700 tisíc utratit.

Mezi jejich fanoušky je patrné zklamání

Roman Máca z Institutu pro politiku a společnost pro iDNES.cz uvedl, že transparentní účet má vytvořit zdání důvěryhodnosti. „Na místě je ale položit si otázku: Lze věřit někomu, kdo má 27 exekucí, milionové dluhy a je známý také tím, že neplatil zaměstnancům a z jeho podnikání zůstaly pouze dluhy, že ty peníze doputují opravdu tam, na co jsou vybírány?“ komentoval důvěryhodnost organizátorů a současně doplnil:

„Na lidské důvěře a naivitě se vždy dalo dobře vydělat. Věděli to prodejci hrnců, ví to podvodníci na internetu a ví to i tito samozvaní rádoby vlastenečtí spasitelé.“

Jenže hádka mezi dvojicí došla tak daleko, že Vrabel chce, aby mu Havel poslal peníze na nový transparentní účet. Ten je opět veden na jeho manželku. Vrabel v této souvislosti na síti dokonce vyvěsil video, kde se s Havlem o peníze dohaduje.

„Dohodli jsme se s Jirkou Havlem, že on založí transparentní účet a peníze pošleme tam. Jsou to peníze na organizování demonstrací. Ještě než jsme peníze přeposlali, chtěl jsem od Jirky Havla prohlášení, že není na něm, kam peníze půjdou, ale že je to na Vrabelovi. Chtěl jsem, aby to řekl na nahrávku. Jirka potvrdil, že o penězích rozhodovat nebude,“ stojí ve videu, kde Vrabel i zveřejnil nahrávku z telefonátu s Havlem.

Máca k současnému sporu doplnil, že je mezi jejich fanoušky patrné zklamání, že to opět dopadlo jako vždy. „Nyní tak nastala paradoxní situace, která ale musela přijít, že máme dvě České republiky na 1. místě a oba rozhádaní ‚vlastenci‘ vybírají peníze odděleně. Zadlužený Vrabel na účet vedený na jeho manželku,“ shrnul situaci Máca.

Podle něj by se jejich mobilizační potenciál vůči veřejnosti postupně vyčerpal, i kdyby se nerozhádali: „Jen by ale z lidí dokázali vylákat více peněz.“

Dezinformátor hlásá, že chce dělat velkou věc

Máca také pro iDNES.cz poznamenal, že každý komerční dezinformátor hlásá, že chce dělat velkou věc, že právě on vše změní, zachrání národ, a proto naivní a důvěřiví lidé mají posílat peníze právě jemu. „Takových komerčních spasitelů se na naší pseudovlastenecké scéně vystřídala už celá řada,“ komentoval Máca.

Podle něj u značné části podporovatelů mohou kvůli hádkám ztratit důvěru. „Ale pak je tu spousta takových, kteří budou, hlavně Vrabelovi, důvěřovat i nadále a posílat mu peníze. Ostatně kolik bylo publikováno článků a reportáží, že senioři nemají jezdit na prodejní akce hrnců, ale stejně jezdili,“ podotkl Máca s tím, že tohle funguje podobně.

Nový účet.



Jenže kvůli rozepři se Vrabel rozhodl, že pro projekt Česko na 1. místě změní i doménu stránky. Ta vypadá vcelku podobně jako ta původní. Nejsou na ni už však jako organizátoři uvedení Vrabel a Havel. Podporovatelé, petice či výběr peněz od lidí ale zůstal.

Na Facebooku na Vrabela reagoval i Havel. Ten uvedl, že více slov netřeba. „Jestli Láďa pochopí co svým chováním nejen vůči mě ale i ostatním způsobil a začne být týmovým hráčem, bude spolupráce možná. Nevím bohužel jestli toho bude schopen. Tím si nejsem jist. To je už na něm,“ reagoval Havel na svém profilu.

K tomu přidal slova, ať se lidé soustředí na to, co je důležité a nasměrují svojí energii ke společnému cíli. Havel také v jiném videu představil skupinu odborníků, kteří se rozhodli spolupracovat právě s ním.

Hádky o peníze. | foto: Facebook Jiří Havel

„Můžu Havla jít žalovat, že krade značku, i kvůli penězům, ale neudělám to. Je to šílený. Máme jít bojovat proti globalistům, kteří právě zakládají na Hradě superstát a berou do toho Ukrajinu,“ řekl v dalším videu situaci Vrabel.

Ten si také postěžoval, že Havel má všechny přístupové údaje na dosavadní stránky a sociální sítě. Rozepře organizátorů lidé na sociální síti komentují ve velkém. Někteří si přejí, aby se opět dvojice dala dohromady. Jiní Havla odepisují.

„To, co předvádíte je ostudné a hanebné. Uráží to všechny, na kom jste postavili vaší činnost,“ komentoval například pan Daniel. Podobných příspěvků jsou desítky. „Mrzí mě, že nejste schopen si sednout s Havlem a i za cenu nějakých ústupků z obou stran jet dál spolu a jednotní. Je to velká škoda,“ napsal pod příspěvek třeba pan Václav.

Ve svém nedělním vysílání mimo jiné oznámil, že se na demonstraci, která je plánovaná na konec října, pokusí pozval Donalda Trumpa či někoho z jeho rodiny.

„Snažím se kontaktovat syna Trumpa...Celá Trumpova rodina sleduje, co se děje v Praze a pozdravují nás. Jestli se mi na něj podaří sehnat kontakt, tak je pozvu,“ doplnil na videu Vrabel a současně dodal, že pozval i Lubomíra Volného.