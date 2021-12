Osm z deseti infikovaných nemělo očkování. V roce 2021 Česko zaznamenalo přes 1,7 milionu nákaz

Z covidových pacientů, kteří skončili na jednotce intenzivní péče, nemělo vakcínu zhruba 87 procent. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví.

Ve srovnání měsíců připadá nejvíc potvrzených nákaz na listopad, víc než 400 000. Následuje prosinec se zhruba 303 000 případů, data ale ještě nejsou úplná. Těsně přes 300 000 nakažených hygienici odhalili v březnu, víc než 250 000 v lednu a únoru. Naopak nejméně se nákaza šířila v letních měsících, méně než 6000 bylo případů v červnu a srpnu, jen těsně tuto hranici překročil červenec.

Bez očkování se nakazilo víc než 1,43 milionu lidí. Jejich podíl mezi všemi případy klesá ke konci roku s tím, jak se zvyšuje počet očkovaných a zřejmě také kvůli šíření koronavirové varianty omikron, která podle expertů snadněji překonává vakcinaci. Ještě v lednu tak bylo mezi nakaženými skoro 99 procent neočkovaných, v prosinci podíl klesl k 60 procentům. Data také ukazují, že se nakazilo zhruba 3500 lidí, kteří k dokončenému očkování dostali posilující dávku.

Nemocnice přijaly nejvíc pacientů s koronavirem v březnu, víc než 25 000. V lednu bylo přes 20 000 a v únoru téměř 19 000 hospitalizovaných. Čísla zachycují pacienty ve věku od 16 let. Očkování nemělo víc než 80 procent lidí, kteří museli do nemocnice. Ještě vyšší je podíl neočkovaných mezi pacienty, kteří skončili na jednotkách intenzivní péče, vakcínu nemělo přibližně 87 procent z nich. Intenzivní péči vyžadovalo za celý rok víc než 22 300 hospitalizovaných, téměř dvě třetiny z nich byly ve věku od 65 let.

Úmrtí s koronavirem v Česku přibývalo nejrychleji v březnu, kdy jejich počet překročil 6000. Téměř 5000 lidí s covidem-19 zemřelo v lednu, zhruba 4200 v únoru. Naproti tomu v červenci ministerstvo eviduje 16 úmrtí s koronavirem a v srpnu 28. Vakcínu nemělo v celoročním souhrnu přibližně 84 procent zemřelých s koronavirem.