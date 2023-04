Ostrava má nového primátora, Macuru nahradil Dohnal z ODS

Primátora ve volbě podpořilo 37 z 55 přítomných zastupitelů. „Chtěl bych poděkovat všem, kteří mě podpořili,“ uvedl po volbě Dohnal.

Ocenil také působení dosavadního primátora Tomáše Macury (dříve ANO) v čele města. Dohnal uvedl, že chce, aby se situace stabilizovala, město se dále posouvalo, a pokud to bude možné, pokračovaly započaté projekty.

Macura po svém odvolání uvedl, že cítí pocit vděčnosti za bezmála devět let, kdy se podílel na budování města. Zopakoval, že ani dnes by se při volbě prezidenta nerozhodl jinak.

„Ani pikosekundu nelituji podpory Pavla“

„Chci vás ujistit, že ani pikosekundu toho nelituji a jsem šťastný za to, že jsem tady mohl hlavním vchodem této budovy provést důstojného, lidského a empatického prezidenta, který je pravým opakem svého předchůdce (Miloše Zemana) i pravým opakem svého soupeře v druhém kole prezidentských voleb (Andreje Babiše),“ řekl Macura.

Po svém projevu si vysloužil potlesk vestoje od všech přítomných zastupitelů. Macura sám uvedl, že mu dnes chodí také řada podpůrných zpráv od mnoha dalších lidí.

Střídání. Tomáše Macuru (vpravo) střídá na postu primátora Ostravy Jan Dohnal.

Koalice má v pětapadesátičlenném zastupitelstvu převahu 37 hlasů. Původní, vniklá po podzimních volbách, se rozpadla kvůli štěpení ANO. Dosud měla koalice o čtyři mandáty méně.

V jedenáctičlenné radě má hnutí ANO pět míst, uskupení SPOLU dva zástupce včetně primátora, stejný počet míst připadlo hnutí Ostravak, Starostové pro Ostravu a Piráti obsadí po jednom postu.

Kritika už neplatí, náměstků bude více

Primátor zatím bude mít sedm náměstků, v budoucnu by jich ale podle dostupných informací mělo být osm, což je o jednoho více, než bylo doposud. Přitom už po podzimních volbách se počet náměstků navýšil ze šesti na sedm, tehdejší opozice to kritizovala.

Subjekty se dlouhou dobu nebyly schopny dohodnout na obsazení křesla primátora, o které usilovalo ANO i SPOLU. Problémem bylo i početní zastoupení jednotlivých uskupení v radě města. ODS měla primátora naposledy v roce 2002.

„Bylo zřejmé, že už nebyl prostor na další vyjednávání. Musím ocenit kolegy z ANO, kteří už netrvali na většině v radě, čímž se jednání odblokovala,“ uvedl Jan Dohnal.

Na dotaz portálu iDNES.cz, v čem by pro Ostravu měl být výhodný primátor z ODS, Dohnal řekl, že není uvnitř politického zemětřesení v hnutí ANO, což může znamenat stabilitu. „No a pak samozřejmě využití mých kontaktů do Prahy a na vládu, takže si myslím, že to pro Ostravu bude přínosné,“ je přesvědčený.

V opozici se tak ocitne dosavadní primátor Tomáš Macura, který Ostravu vedl od roku 2014. Společně s dalšími bývalými členy hnutí ANO, například dosavadními náměstkyněmi Zuzanou Bajgarovou a Kateřinou Šebestovou, založil sdružení nazvané JDETO!!! Mimo radu rovněž zůstávají i SPD a Ostravská levice, tedy komunisté.

Politická krize v Ostravě začala poté, co Macura veřejně a opakovaně podpořil v lednových prezidentských volbách Petra Pavla, protikandidáta svého tehdejšího stranického šéfa Andreje Babiše.

Očekávaný primátor Jan Dohnal se narodil 22. května 1980 v Ostravě. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity. Pracoval jako realitní makléř, v roce 2008 založil vlastní realitní společnost. Do ODS vstoupil v roce 2001, v roce 2020 se ve stejné straně stal ostravským šéfem.

Od roku 2018 byl místostarostou obvodu Jih, předtím byl i radním. Na obvodní funkce rezignoval poté, co se loni za SPOLU stal magistrátním náměstkem pro sport a dopravu. Dohnal je ženatý a má dvě děti.