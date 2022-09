Hradní kancléř Mynář opět uspěl v Osvětimanech, starostou být nechce

Pětapadesátiletý Vratislav Mynář figuroval na druhé pozici vítězné kandidátky nazvané Osvětimany, která v městysu získala 27,06 procenta hlasů. Od voličů Mynář dostal 189 preferenčních hlasů. Více jich získal pouze starosta Aleš Pfeffer (BEZPP), který byl lídrem kandidátky Osvětimany, a to 205. V zastupitelstvu Osvětiman je Mynář od roku 2006.

S volebním výsledkem byl Mynář spokojený. „Znamená to, oproti předpokladům téměř všech novinářů, primárně pražských novinářů, že to asi zase neděláme tak špatně a že nám lidé věří. Jsem za to samozřejmě rád. Pokud budu požádán, tak se určitě stanu členem zastupitelstva, neodmítnu mandát, a budu se dál snažit pomáhat ve prospěch Osvětiman,“ zhodnotil výsledek voleb Mynář.

Na dotaz, zda hodlá usilovat o post starosty nebo místostarosty, uvedl, že v žádném případě. „My máme šikovného pana starostu, kterému já věřím a dělá to dobře,“ uvedl Mynář.

V jedenáctičlenném zastupitelstvu zasednou z kandidátky pojmenované Osvětimany tři lidé. Stejný počet zastupitelů bude mít Nový Názor, který v městysu získal 21,68 procenta hlasů. Dvě křesla získali Nezávislí, dostali 20,32 procenta hlasů, další dvě křesla zástupci uskupení Vzdělání, kultura a sport, pro které hlasovalo 18,24 procenta voličů. Jeden mandát budou mít lidovci za 12,68 procenta hlasů.

V Osvětimanech mohlo v komunálních volbách odevzdávat hlasy 709 lidí, volební účast dosáhla 62,62 procenta.

Před čtyřmi lety vybírali voliči v Osvětimanech z devíti kandidátek. Zvítězila tehdy SPOZ se ziskem 18,02 procenta hlasů a tří mandátů. Tehdy byl Mynář jejím lídrem a získal 199 preferenčních hlasů, nejvíce ze všech kandidátů. Druhé místo ve volbách v roce 2018 obsadil Nový Názor s 16,20 procenta hlasů a dvěma mandáty, třetí Nezávislí s 15,64 procenta hlasů a taktéž dvěma mandáty. Volební účast tehdy činila 67,50 procenta.