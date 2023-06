Mýtné by se příští rok mělo zvýšit o 10 až 15 procent, oznámil Kupka

„Mýtné na českých dálnicích by se příští rok mělo zvýšit o 10 až 15 procent,“ uvedl Kupka s tím, že lze využít poplatek za emise oxidu uhličitého. Zvýšení je podle něj potřeba i kvůli investicím do dopravní infrastruktury. V příštím roce by se mělo otevřít přes 100 kilometrů dálnic.

Zvýšení mýtného by mělo přinést 1,4 až dvě miliardy korun navíc do státního rozpočtu, nyní se vybere ročně 14 miliard korun. Ministr dopravy uvedl, že vláda doposud neměla možnost mýtné zvyšovat, nyní to umožní změna evropské směrnice. Podle Kupky se bude hledat míra zdražení, která by neohrozila dopravce.

Vláda již dříve oznámila, že příští rok se zvýší cena roční dálniční známky na 2300 korun ze současných 1500 korun. Spolu se zvýšením mýtného by to podle Kupky mělo přinést do rozpočtu až 3,5 miliardy korun. Doplnil, že pokud by se dálniční známka zdražovala o inflaci, stála by více než plánovaných 2300 korun.

Havlíček na to reagoval se slovy, že by z toho obavu neměl, ale byl by střízlivější ve zvyšování ceny dálniční známky. V souvislosti s tím zmínil elektronickou dálniční známku, o kterou se jeho vláda zasadila. „Jsme v nejednoduché situaci a v této době není správné to zvedat,“ uvedl Havlíček.

2. prosince 2019

Také hejtman Pardubického kraje Netolický souhlasil s tím, že mýtné smysl má. Podle něj je to jedna z cest, jak zvýšit konkurenceschopnost železniční dopravy. Zmínil v pořadu mimo jiné i výhody silniční dopravy, která je podle jeho slov výhodnější než železniční doprava. „Nutně potřebujeme vytvořit nové železniční tratě na mnoha místech,“ doplnil Kupka. Na hlavních koridorech totiž podle Kupky tratě praskají ve švech.

Spotřební daň z nafty

Spotřební daň z nafty by se podle Kupky mohla na původní úroveň zvýšit od srpna, dříve to podle jeho slov nelze stihnout. Navrácení daně má přinést 800 milionů korun měsíčně. V současnosti je daň nižší o 1,50 koruny na litr, úleva měla původně platit do konce roku.

Vývoj ceny nafty je podle ministra dopravy pozitivní. „Oproti tomu období, kdy jsme zaváděli sníženou spotřební daň a ceny se pohybovaly někde přes 46, 45 korun za litr nafty, nyní se ocitáme na úrovni 30 korun. Navrácení spotřební daně nebude opravdu nikoho ohrožovat,“ řekl. Podle něj tak není důvod, proč by měla platit snížená daň, kterou vláda zavedla kvůli výraznému zdražení v loňském roce.

Vláda rozhodla o návratu spotřební daně z nafty na původní hodnotu 9,95 koruny za litr na začátku května, počítala, že se tak stane od poloviny roku. Projednávání ve Sněmovně se ale tento týden nestihlo kvůli obstrukcím opozice.

Havlíček uvedl, že jednání obstruovat nebudou, ač s touto spotřební daní nesouhlasí. Podotkl, že z principu se nemůže smířit s tím, že tak, jak budou „klesat ceny a růst ceny, tak si budeme hrát se zákonem a budeme snižovat a zvyšovat daně“.

Zvýšení sazby spotřební daně z nafty na původní hodnotu se nelíbí dopravcům. Podle sdružení Česmad Bohemia české dopravce opět připraví o jejich konkurenceschopnost. Nižší daň, která platí od loňského června, měla zajistit srovnání konkurenčního prostředí například s Polskem.

Od loňského června do září byla snížená také daň za benzin. Podle sdružení by mohlo být řešením zavedení tzv. profesionální nafty, z níž by její část stát vracel dopravcům.