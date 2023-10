Za otravu Bečvy chce žalobce pro firmu pokutu 21 milionů, pro ředitele podmínku

Kauza otravy na řece Bečvě z 20. září roku 2020 dospěla k závěrečným návrhům po deseti měsících projednávání.

Státní zástupce navrhl pro obžalovanou firmu Energoaqua peněžitý trest 21 milionů korun, jejímu jednateli Oldřichu Havelkovi pak podmíněný trest a povinnost uhradit pokutu ve výši jednoho milionu korun.

„Můj postoj zůstává po celou dobu řízení neměnný, důkazy tvoří uzavřený řetězec,“ uvedl státní zástupce Jiří Sachr. „Jedná se o mimořádně složitou věc po právní i skutkové stránce, jaká se během kariéry vyskytne výjimečně nebo vůbec. Zasahuje i do oborů, s nimiž nemáme zkušenosti,“ podotkl Sachr.

S ohledem na to se opíral především o názory expertů státních orgánů, znalců, výzkumných ústavů a vysokoškolských vědeckých pracovišť.

Spis narostl na sedm tisíc stran

Spis během projednávání kauzy narostl ze čtyř tisíc na sedm tisíc stran. Zástupce obžalované firmy Energoaqua Vladimír Kurka i její jednatel Oldřich Havelka od počátku vinu odmítají.

Své argumenty přednesou v závěrečných řečech ve čtvrtek. Jejich právní zástupce Jiří Obluk dnes konstatoval, že celé vyšetřování směřovalo k tomu dohledat či vymyslet důvody pro to, aby policie mohla označit viníka. „A to za situace, kdy neexistuje jediný důkaz,“ řekl Obluk.

„Oba obžalovaní jsou nevinní. Nebyl a ani nemůže být předložen jediný přímý důkaz o jejich vině, protože neexistuje a policie nepředložila ani nepřímé důkazy, které by bez pochybností prokázaly vinu obžalovaných,“ doplnil Obluk, který navrhl zprošťující verdikt.

Žalobce však považuje zavinění za nezpochybnitelné, Energoaqua je podle něj na daném břehu řeky jediným zdrojem kyanidů.

Fakt, že ryby začaly hynout až několik kilometrů od výpusti, vysvětlil tím, že kyanidy neunikly najednou, ale vytékaly do řeky postupně. Díky tomu měly ryby zpočátku možnost uniknout do nezasažené vody, teprve v místě, kde toxiny zasáhly většinu šířky Bečvy, se havárie projevila i úhynem ryb a dalších vodních živočichů.

„Roli hraje i to, že v té době byl mimořádně nízký průtok. Kdyby byl větší, toxiny by se ve vodě naředily a k havárii by nedošlo,“ upozornil.

Sachr shrnul průběh vyšetřování od počátku havárie, které vzbudilo značnou kritiku kvůli pomalé a chaotické reakci úřadů. To značně ztížilo vyšetřování a v současnosti čelí tři zaměstnanci státních institucí obžalobě z nedbalostních trestných činů.

Sachr připomněl i tlak, jemuž čelila během vyšetřování společnost Deza, která působí přímo na břehu řeky, nedaleko místa vzniku havárie. „Spojení havárie s Dezou bude žít svým životem bez ohledu na to, jak tato kauza skončí. Na začátku to byla jedna z verzí vyšetřování, byla ale vyloučena jako zcela nereálná,“ prohlásil Sachr.

Obluk shrnul dva roky trvající vyšetřování jako bezvýsledné. „Jediné, co víme s jistotou je, že k havárii došlo a jaké byly její důsledky. Nic víc nevíme.“

Soudkyně Ludmila Gerlová naplánovala vynesení rozsudku na pondělí 23. října.