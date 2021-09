‚Hlasitě jsem volal k Hospodinu.‘ Ovčáček k Zemanově hospitalizaci zatím mlčí, citoval jen pasáž z bible

„Hlasitě jsem volal k Hospodinu, a vyslyšel mě ze své svaté hory. Klidně jsem ulehl a usnul. Probudil jsem se, protože mi Hospodin pomáhá. Nezaleknu se ani tisíců, kteří mě obkličují,“ napsal na Twitter mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček po poledni, kdy už potvrdila hospitalizaci Miloše Zemana mluvčí Ústřední vojenské nemocnice.

O návštěvě papeže Františka na Slovensku Ovčáček tweetoval v úterý již několikrát, také v pondělí i v neděli, kdy svou návštěvu hlava katolické církve na Slovensku zahájila.

Jiří Ovčáček @PREZIDENTmluvci Jak vzácné je slovo papeže Františka na Slovensku. Přivezl s sebou jedinou hodnotu: laskavost. Ne politiku. Ne konzervativní nebo liberální. Přivezl s sebou Slovo. oblíbit odpovědět

Ovčáček jinak neodpovídá na otázky zaslané redakcí iDNES.cz v sms ohledně aktuálního zdravotního stavu prezidenta, ani nepřijímá hovory. Mezi jeho povinnosti by však mělo patřit i informování veřejnosti o stavu prezidenta.

Jiří Ovčáček @PREZIDENTmluvci Hlasitě jsem volal k Hospodinu, a vyslyšel mě ze své svaté hory. Klidně jsem ulehl a usnul. Probudil jsem se, protože mi Hospodin pomáhá. Nezaleknu se ani tisíců, kteří mě obkličují. Žalm 3, 5-7 oblíbit odpovědět

Prezident Miloš Zeman byl v úterý hospitalizován v pražské Ústřední vojenské nemocnici. Server iRozhlas citoval jeho poradce Martina Nejedlého, podle kterého by se mělo jednat o pravidelnou zdravotní prohlídku. Pokud by nicméně šlo o běžnou záležitost, pak by to potvrdil i Ovčáček. V minulosti tak aspoň činil.

Ve stejné nemocnici byl kvůli vysokému tlaku na vyšetření v úterý také exprezident Václav Klaus, který tam byl v úterý i hospitalizován.