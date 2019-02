‚Páchal jsem něco odporného.‘ Pomůže deviantovi zpověď na videu předčasně z vězení? Zneužil 39 dětí

BRNO/PRAHA Aktér jednoho z největších případů sexuálního zneužívání dětí v novodobé české historii Martin Mertl z Ústí nad Labem hraje o svobodu. Snaží se přesvědčit soud, že si zaslouží podmíněné propuštění. Pomoci mu v tom má video, na němž se kaje. Mertl coby skautský vedoucí se svým kolegou z oddílu Milanem Machátem ublížili téměř čtyřem desítkám dětí. Soud je za to posadil na deset let za mříže.

„Do tohohle projektu jsem šel proto, protože jsem viděl první dva díly a uvědomil jsem si, že jsem taky něco takového páchal. Něco odporného, něco, co by mělo ostatní varovat, aby nikomu na internetu nevěřili. A někdo prohlásil dobrý moudro, co se na mě opravdu hodí: nedělej na internetu nic, co by si v reálném světě nedělal,“ vypráví Mertl na audiovizuálním záznamu z června 2015.

Jde o reportáž mapující okolnosti jeho příběhu, na jehož konci zůstalo 39 zneužitých dětí. Video je součástí cyklu Seznam se bezpečně portálu Seznam.cz, jenž přibližuje hrozby navazování kontaktu v kyberprostoru. Mertl s Machátem si řadu obětí vybrali právě na internetu, sbližovali se s nimi pomocí falešných profilů. Právě Mertlova zpověď, varující před rizikovým chováním ve virtuálním světě, je klíčem k jeho propuštění.

„Pan odsouzený měl v reportáži vystupovat dobrovolně se svým příběhem jako ponaučením a výstrahou pro ostatní. Je to jeden z důvodů na podporu jeho žádosti o podmíněné propuštění,“ potvrdil serveru Lidovky.cz Dušan Beránek, mluvčí Okresního soudu Brno-venkov, jenž o podmíněném propuštění Mertla rozhoduje. Bývalý skautský vedoucí sedí v kuřimské věznici, proto jeho žádost posuzuje brněnská okresní instance.

Soud naplánoval klíčové jednání na uplynulé pondělí, ale nakonec ho odvolal. Soudkyně Lenka Šebestová dosud nemá záznam reportáže k dispozici, aby ho mohla v síni přehrát. „S ohledem na autorská práva, další stahování, šíření a přehrávání může být záznam právně chráněn, takže požádala o souhlas,“ vysvětlil mluvčí Beránek. Jednání soudkyně nařídí, až bude mít reportáž na pevném nosiči k dispozici. Nový termín tak zatím není jasný.

‚Rafinované možnosti sexuálních styků‘

Martin Mertl s Milanem Machátem, svého času vedoucí družiny Bobři ze skautského oddílu Ústecká dvojka, ubližovali nezletilým v letech 2007 až 2012. Naprosté většině z nich bylo od deseti do třinácti let. Mezi obětmi výrazně dominovali chlapci, díky byly zneužité tři. Potenciální cíle si oba muži vybírali na internetu, opakovaně je kontaktovali ze smyšleného dívčího profilu na sociálních sítích.

Takto se třeba spojili se svěřencem z oddílu, od něhož získali intimní fotografii. Posléze mu nakázali, aby natočil homosexuální video, jinak fotku zveřejní. Pod svou pravou identitou mu pak napovídali, že je obdobně vydírá stejná dívka. Nabídli mu proto, že záznam natočí spolu. Když se tak stalo, na sociální síti podle stejného vzoru spustili další kolo vydírání, které vyústilo v pořízení ještě tvrdšího záznamu. Chlapec si přitom myslel, že mu oba muži pomáhají.

„Obžalovaní velice rafinovaně vytvářeli možnosti, jak si obstarat dětskou pornografii i kontakty pro sexuální styky,“ uvedla ústecká soudkyně Kamila Krejcarová, když nad oběma muži v listopadu 2013 vynesla rozsudek. Vedle toho trápili děti, které si pozvali do skautské klubovny na akci s názvem Společné přespání. V noci je osahávali či se na nich jinak ukájeli. Děti přinutili k diskrétnosti výzvou, že jednou z hlavních zásad skauta je mlčení.

Žalobce dvojici usvědčil z několika sexuálních zločinů včetně znásilnění, sexuálního nátlaku či zneužití dítěte k výrobě pornografie. Soudkyně Krejcarová jim vyměřila deset let vězení. Mertl má za sebou šest let a deset měsíců. Žádost o podmíněné propuštění si podal loni v 27. listopadu v první chvíli, kdy to dovoluje zákon, po dvou třetinách trestu. Machát o podmíněné propuštění podle informací serveru Lidovky.cz neusiluje.