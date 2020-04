VIDEO: Taxikář léčený remdesevirem poděkoval zdravotnímu personálu. Už je na tom mnohem lépe

PRAHA Třiapadesátiletý taxikář, který byl kvůli koronaviru ve vážném stavu a léčil se nejprve v Thomayerově a později ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, je na tom už mnohem lépe. V krátkém videu zveřejněném VFN poděkoval lékařům za záchranu života a uvedl, že se tam o něj špičkově starají.

Třiapadesátiletý Robert Markovič je jediným pacientem, který je v současné době v Česku léčen experimentálním lékem remdesivir. Dlouho ležel na jednotce intenzivní péče napojen na mimotělní oběh. V tuto chvíli se jeho stav výrazně lepší a i díky tomu mohl nahrát video, v němž děkuje celému personálu nemocnice za záchranu.

„Všem lidem, co mi tu pomáhají, bych chtěl vzkázat, že jim hrozně moc děkuji. Moc si vážím, že mě z toho dostali, že to dokázali, že to nevzdali, že jsem tady a za to jsem moc šťastný,“ řekl Markovič. „Obdivuji, jak tu lékaři a sestry dennodenně nastavují svůj krk. Přitom vědí, jak je to nakažlivé, mají rodiny, děti a stejně pomáhají,“ dodal pacient.



Třiapadesátiletý pacient byl hospitalizován nejprve v Thomayerově nemocnici s podezřením na zápal plic. Teprve po několika dnech mu udělali test na nemoc covid-19, který vyšel pozitivní. Mezitím se od něj nakazilo několik zdravotních sester.



Muž byl poté převezen do VFN, kde dostával lék remdesivir po dobu 10 dní. Jeho stav se během léčby zlepšil, lékaři ho mohli odpojit od mimotělního okysličování krve a zvyká si na dýchání bez plicní ventilace. Podle lékařů ale není možné jednoznačně říci, že lék zabral, protože se jeho stav zlepšoval už před jeho nasazením. „Několikatýdenní intenzivní péče týmu na KARIM třiapadesátiletému muži zachránila život,“ uvedla VFN na svém Facebooku.



Americká společnost Gilead chce mít na konci května experimentální lék na covid-19 remdesivir přibližně pro 140 000 pacientů po celém světě. Počet dávek pro Česko bude teprve určen na základě výskytu, závažnosti a dopadů onemocnění, řekl Právu zástupce firmy Gilead Pavel Březina. Léčbu remdesivirem mají poskytovat dvě pražské a jedná brněnská nemocnice. V Česku zatím léčbu absolvoval právě zmíněný taxikář ve Všeobecné fakultní nemocnici.



Český Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) uvádí, že v popředí zájmu jsou nyní zejména čtyři možnosti léčby nemoci covid-19. Jedná se o remdesivir, chlorochin nebo hydroxychlorochin, lopinavir/ritonavir a lopinavir/ritonavir v kombinaci s interferonem beta. V čínském doporučení na léčbu nemoci covid-19 jsou podle SÚKL uvedeny interferon alfa, lopinavir/ritonavir, ribavirin, chlorochin a umifenovir.