Až šestina lékařů zruší praxi. Šéf ambulantních specialistů popisuje, které obory čekají největší problémy

Příští rok se navíc situace ještě zhorší – návrh úhradové vyhlášky totiž přiznává ambulantním specialistům jen šestiprocentní nárůst plateb oproti letošnímu roku. „To nepokryje ani inflaci,“ podotýká Jojko.

Lékaři tak prý začnou omezovat služby. „Ti, kteří už jsou v důchodovém věku, praxe úplně zavřou,“ tvrdí Jojko v rozhovoru pro Lidovky.cz. Půjde podle něj hlavně o lékaře nad sedmdesát let, kterých je mezi ambulantními specialisty asi 17 procent. Podle Svazu zdravotních pojišťoven už je přitom řada lidí s dostupností péče nespokojená nyní. Její zhoršení vnímá asi třetina pojištěnců.

Výši úhrad, které by měly samostatným doktorům v příštím roce posílat pojišťovny, kritizuje i šéf České lékařské komory Milan Kubek: „Úhradové podmínky by měly zohledňovat současné rostoucí náklady. Podle našich propočtů by se tedy měly zvednout o 15,1 procenta oproti letošnímu roku.“ S tím ale ministerský návrh nepočítá. Nejvíce biti jsou přitom podle Kubka právě ambulantní specialisté.

Vedení resortu zdravotnictví ale nesouhlasí. Mluvčí Ondřej Jakob namítá, že je navržené šestiprocentní navýšení dostatečné. „Zajištění plynulosti poskytování zdravotní péče by to nemělo narušit,“ říká. Nepříznivý dopad na dostupnost služeb by podle něj mělo naopak příliš velké přisypávání peněz jedné skupině lékařů, například právě těch ambulantních. „Tato nerovnost by totiž destabilizovala systém,“ vysvětlil.

Podle Zorjana Jojka už se ale část lékařů v důchodovém věku na ukončení praxe chystá.

Lidovky.cz: Podle třetiny lidí se dostupnost zdravotní péče zhoršila. Čím to podle vás je?