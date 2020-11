Padali jsme únavou, líčí zaměstnanci hospiců. ‚Jeden superpřenašeč vyřadil z provozu celé oddělení‘

Praha Jejich pacienty jsou lidé, kteří před sebou mají už jen velmi krátkou dobu života. Zdravotní sestry a lékaři domácích hospiců patří do první linie: o nejohroženější skupiny se starali už během jarní pandemie covidu-19. V té době vládl strach z neznámé nemoci, chyběly ochranné prostředky. Druhá vlna však přinesla obavy z toho, zda bude dostatek ošetřujícího personálu.

„V našem zařízení byl nejhorší moment koncem října. Razantní nástup koronaviru do našich řad byl enormní. Přišli jsme v tu chvíli o spoustu kolegů, najednou jsme potřebovali dobrovolníky, studenty zdravotnických škol, aby nám pomohli zalátat díry,“ popsala situaci Monika Marková, ředitelka hospice v Litoměřicích a šéfka Fóra mobilních hospiců.

Nakonec museli udělat velké organizační změny a sloučili dvě oddělení v jedno. Krize přišla kvůli pacientce, kterou koncem října přijímali. Žena byla vyhodnocena jako negativní, podle Markové musela být v počátečním stádiu nemoci, v němž jí testy covidovou pozitivitu neodhalily. Během pár dní po příjmu je však kontaktovala rodina s tím, že jsou všichni pozitivní. Bylo pozdě.

„Paní byla takový superpřenašeč. I když jsme se všichni chránili, nosili roušky, během pěti dnů onemocněl personál celého oddělení,“ doplnila Marková. Aby se virus nešířil, rozdělili klienty do dvou pater, jedno bylo pro pozitivní pacienty, druhé pro negativní. Kapacity nakonec po třech týdnech doplnili a fungují dál.

Nesnadnou situaci popsala také sestřička Alžběta K. z pražského domu pro seniory. „Konec října byl náročný, doslova jsme padali únavou, chyběla nám spousta lidí v týmu. Mám tolik přesčasů, jako snad nikdy za celých deset let své práce,“ řekla serveru Lidovky.cz s tím, že nejhorší byly obavy z toho, aby neonemocněla a nákazu nezavlekla do domova.

Kritická druhá vlna

Všichni se shodují, že i když se o druhé vlně mluvilo a hospice se na ni poctivě připravily, stejně se nesla ve znamení vyčerpání, přesčasů a onemocnění personálu. „Ostatní ,padli‘ a byli jsme na to sami,“ doplnila Alžběta K.

Podobnou situaci popsali i v Brně. „Přetížení včetně přesčasů bylo až enormní. Bylo to velmi vypjaté i přes to, že jsme měli k dispozici výpomoc od studentů,“ popsal serveru Lidovky.cz Josef Drbal, ředitel Hospice sv. Alžběty v Brně. Nyní je situace stabilnější, zaměstnanci se postupně vracejí zpět do práce, stavy se zaplňují. „Snad jsme z nejhoršího venku,“ dodal.

Pandemie se však nepodepisuje jen na personálních výpadcích a vyčerpání, ale také na pocitu osamělosti seniorů, kteří v hospicích tráví poslední chvíle. Ve spoustě případů jsou návštěvy a kontakt s okolním světem omezené, aby se ochránily rizikové skupiny. Podle Anety Šebkové, mluvčí spolku Život 90, je však důležité na stárnoucí nezapomínat. „Dnes a denně nám volají na linku pro seniory lidé, kteří jsou odříznuti od blízkých. Mají úzkosti, deprese, a v nejhorších případech i sebevražedné myšlenky,“ popsala serveru Lidovky.cz.

Proto Život 90 a Gerontologický institut vyzývají šéfky a šéfy pečujících zařízení, aby situaci řešili ve prospěch klientů a klientek, například vytvořením bezpečných míst setkávání, kde se senioři mohou potkat se svými rodinami.

Šebková navíc uvedla, že seniorům stačí málo. „Kontakt, jakýkoli. Stačí zvednout telefon, poslat fotku, koupit čokoládu, zkrátka udělat jim radost tím, že na ně někdo myslí a nejsou tu sami,“ uzavřela pro server Lidovky.cz.