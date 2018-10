Paktování s SPD je proti našim hodnotám, kritizuje vedení TOP 09 kladenského člena. Ten proto stranu opustí

PRAHA Pouhých pár hodin po volbách vznikla ve středočeském Kladnu první koalice. Na vedení tamní radnice se dohodly ODS, ANO, SPD a hnutí Kladeňáci složené ze zástupců STAN, TOP 09 a KDU-ČSL. Spojenectví ovšem záhy dostalo trhlinku. Vedení TOP 09 se totiž nelíbilo, že by její člen měl spolupracovat s Okamurovou SPD, odporuje to prý hodnotám strany. Ten se tak po kritice rozhodl partaj opustit.

Zástupci koalice, která odstavila do opozice v Kladnu vítězné Volby pro Kladno, mají ve 33členném zastupitelstvu 18 hlasů. Hnutí Kladeňáci by v ní mělo reprezentovat pět zastupitelů, jmenovitě Tomáš Kutil, Petr Soudek, Jakub Václavovič (všichni za STAN), Lukáš Krinke (za KDU-ČSL) a Petr Hašek (TOP 09). A právě přítomnost posledního zmiňovaného vyvolala vášnivou reakci uvnitř jeho domovské strany.



„Za TOP 09 mohu zcela jasně deklarovat, že náš člen vstupem do této koalice porušuje platné usnesení strany, které koalice s SPD vylučuje,“ uvedla na svém twitterovém profilu 1. místopředsedkyně partaje Markéta Pekarová Adamová. Doplnila, že vedení strany tuto záležitost již řeší.

„Člen za toto ‚paktování‘ bude zcela nejpravděpodobněji vyloučen, právě proto, že to je proti hodnotám naší strany. Tedy TOP 09 se nepaktuje s SPD,“ dodala.

Hašek: Stranu opustím

Proti účasti Haška ve spojenectví s SPD je i lídr partaje Jiří Pospíšil. „Koaliční paktování s SPD je nepřijatelné. TOP 09 má platné usnesení, kterým tuto spolupráci zakazuje,“ uvedl. Podle europoslance má člen strany vystoupit z koalice, nebo strany, jinak bude vyloučen.



Podle Petra Haška bylo „toto extravagantní řešení“ způsobeno tím, že v Kladně zvítězilo hnutí Volba pro Kladno, které prosazuje zcela opačné priority než Kladeňáci.



„Striktně jedinou možností, jak splnit to, co jsme našim voličům slíbili, bylo vytvoření povolební koalice s ODS, ANO a SPD. Ačkoliv pro nás byla tato koalice dříve nepředstavitelná, společným jednáním jsme došli k zásadní programové shodě ve většině priorit,“ vysvětlil Hašek serveru Lidovky.cz.



„V tu chvíli jsme byli postaveni před těžkou volbu, jestli necháme dále vládnout městu dosavadní vedení a necháme ho dotáhnout do konce všechny projekty, kvůli jejichž zastavení jsme dostali překvapivě silný mandát nejenom my, ale například i ODS. Nebo vstoupíme do koalice, jejíž nejmenší, avšak rozhodující, součástí je i SPD. Rozhodli jsme se pro splnění našeho programu a podpořili jsme vznik této koalice,“ dodal.



Podle svých slov si je ale vědom toho, že uzavření spolupráce s SPD představuje jednání, jež předsednictvo TOP 09 může považovat za porušení hodnot. „Po domluvě s vedením TOP 09 tak ukončím svoje členství ve straně a nadále budu pokračovat v plnění volebního programu jako člen koalice Kladeňáci,“ oznámil Hašek.

O situaci už se zajímá i šéf Starostů a nezávislých Petr Gazdík. Nejprve chce ale znát důvody vstupu do koalice. „Nebudeme na dálku nikoho vylučovat,“ napsal serveru Lidovky.cz.



Řešit naopak nehodlá nic předseda lidovců Pavel Bělobrádek. „Komunální úroveň je věcí místních a okresních orgánů, pak je krajský výbor. Nejsme centrálně řízená strana. Řešil bych až krajskou koalici,“ sdělil serveru Lidovky.cz Bělobrádek. Dodal, že ve větších městech se KDU-ČSL obecně SPD, ale také KSČM vyhýbá.

Fiala (ODS): Situace je nestandardní

Podle předsedy občanských demokratů Petra Fialy je situace v Kladně nestandardní. Předsednictvo strany se tak chce ptát na důvody spolupráce a ODS.



„To, že na Kladně vznikla široká koalice všech stran proti panu (dosavadnímu primátorovi Milanu) Volfovi a KSČM ukazuje, že situace zde není zcela standardní. Pokud vím, kampaň na Kladně byla velmi vyhrocená, doprovázená masivními anonymními útoky na opozici. Detaily ale neznám, předpokládám, že se s kolegy z vedení sejdeme se zástupci kladenské ODS a budeme chtít slyšet jejich vysvětlení nastalé situace,“ sdělil Fiala ČTK.



Komunální volby v sedmdesátisícovém Kladně vyhrála Volba pro Kladno, získala 13 mandátů v zastupitelstvu. Druhá skončila ODS se sedmi mandáty, která byla dosud v opozici. Koalice Kladeňáci bude mít pět zastupitelů. Čtvrté ANO má v Kladně čtyři mandáty, dva zastupitele bude mít na pátém místě KSČM. Šestá je SPD se dvěma mandáty.