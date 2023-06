Hrady a zámky nabídnou o prázdninách prohlídky pro děti i procházku s lamou

Prohlídku zámku často zařazují do svého výletního programu rodiny s dětmi. Při klasickém hodinovém výkladu průvodce se však malé děti často nudí a ztrácejí pozornost. V Třeboni proto letos rozšířili svou nabídku o dva formáty.

„Pro rodiny s dětmi jsme zařadili nové prohlídky. Při Návštěvě u paní kněžny provede turisty knížecí pár a princezna jako vzácnou návštěvu,“ popisuje kastelánka třeboňského zámku Erika Suchanová prohlídku, která cílí na předškolní děti a malé školáky. Starší pak osloví interaktivní prohlídka Život na zámku před 200 lety.

Kněžnu potkají děti i na zámku Hluboká, kde se pohádkový formát osvědčil. „Prohlídky zařazujeme třetím rokem, předpokládám plnou kapacitu. Dokonce jsme přidali jednu kněžnu, takže se spolu budeme v prohlídkách střídat,“ říká vedoucí provozu a představitelka kněžny Jitka Machová.

Výklad pro děti od tří do deseti let si podle ní užívají i jejich rodiče. „Vyprávím to jako pohádku a společně si povídáme o životě na zámku. Sedáme si také na podlahu a pozorujeme stropy, lustry a interiér,“ líčí Machová.

Každou druhou prázdninovou neděli pak představí kastelán Martin Slaba osobnost posledního majitele Hluboké Adolfa Schwarzenberga při mimořádných prohlídkách soukromými apartmány. Přestože se návštěvníci mohu kastelánských prohlídek zúčastnit i bez rezervace, vzhledem k omezené kapacitě je lepší ji udělat.

Komentovaných prohlídek zámků Hluboká a Český Krumlov mohli v minulých sezonách využít i neslyšící. Výklad v českém znakovém jazyce chtějí kasteláni zařadit i letos.

„A myslíme i na nevidomé. Chystáme také bezbariérový den, abychom zpřístupnili zámek opravdu všem,“ uvádí krumlovský kastelán Pavel Slavko s tím, že termíny přizpůsobených prohlídek komunikuje s organizacemi, které poskytují služby pro handicapované.

Po loňském pilotním spuštění připravují na zámku Kratochvíle na Prachaticku historickou slavnost. V druhé polovině července se tam uskuteční čtyři divadelní večery ve stylu renesance. „Na jihu Čech není jiný objekt, který by byl tak čistě renesanční jako právě Kratochvíle,“ připomněl kastelán zámku Petr Šmíd.

Noční představení A noc bude mým světlem vytvořili na míru prostředí Kratochvíle. Dramaturgie pracuje s interiéry i venkovním areálem. „Kolem zámku máme vodní příkop, kde letos popluje italská renesanční gondola,“ láká Šmíd. Vstupenky zájemci zakoupí na webových stránkách zámku.

Zámek Blatná zve návštěvníky kromě nočních divadelních prohlídek organizovaných historickými šermíři ze skupiny Morgana von Maxberg také na procházky zámeckým parkem ve společnosti lam alpak.

„V ohrádce jim nejprve návštěvníci dají něco dobrého, například listy ovocných stromů. S alpakami na vodítku si následně projdou celý park, kdy si poslechnou výklad nejen o alpakách, ale i o zámku,“ popisuje provozní zámecké pokladny Monika Meškalová.