Migranty pašují i Češi. Jako řidiči, říká šéf NCOZ Mazánek. Vysvětluje, jak spolu komunikují gangy

Jenže případy, kterými se zabývají detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ), ukazují, že ani šestnáctileté tresty za mřížemi Čechy – nejčastěji řidiče – neodradí. Podle ředitele NCOZ Jiřího Mazánka navíc čísla záchytů nelegálních migrantů rostou.

„Typicky nejzasaženější je jižní Morava. Tam obvykle bývá nejvíc záchytů a potom také na D1. Vývoz lidí směřuje přes Ústecký nebo Plzeňský kraj do Německa,“ říká Mazánek v rozhovoru pro Lidovky.cz.

V něm také popsal, jaké nástroje dnes zločinci používají ke komunikaci. I to, čím jsou výjimečné kauzy Dozimetr (údajné tunelování pražského dopravního podniku) či bytová kauza v Brně. Naznačil také, kam dospělo vyšetřování výbuchu muničního skladu ve Vrběticích, na kterém spolupracovali s Brity i Američany.

Lidovky.cz: Ve výroční zprávě upozorňujete, že evidujete nárůst ilegální migrace přes Česko. Jak u nás fungují převaděčské gangy?

Nárůst začal loni, ale pro nás to vyvrcholilo letos na jaře, kdy jsme uzavřeli čtyři případy rozsáhlé nelegální migrace, na kterých jsme vloni začali pracovat. Tyto organizované skupiny mají mezi 15 až 25 obviněnými. Často jsou stíháni vazebně. Jedna realizace byla dokumentační kvůli tomu, že zatím nemáme uzákoněný tzv. schengenský prvek, který ale nově schválila Poslanecká sněmovna, takže to předáme kolegům do Maďarska ke stíhání. Tam jsou ohroženi vyšší trestní sazbou než u nás. Je třeba říct, že řízení nelegální migrace je obvykle v rukou cizinců.

Lidovky.cz: Jak se zapojují do nelegální migrace Češi?