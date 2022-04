Hanobení bolševiků? Naštvaný starosta Novotný práskl u soudu dveřmi

Přesně 66 minut trvalo páteční hlavní líčení, v němž usedl na lavici obžalovaných řeporyjský starosta Pavel Novotný. Za hanobení skupiny lidí mu ze zákona hrozí až tři roky vězení.

Pro mladou soudkyni Moniku Hrmovou, která je ve funkci necelého půl roku, bylo setkání s obžalovaným Pavlem Novotným evidentně něčím, co dosud nezažila.

Státní zástupce Radek Kytnar navrhuje starostovi v obžalobě patnáctiměsíční vězení s podmíněným odkladem na 30 měsíců. A to jako souhrnný trest, v němž by bylo započteno i nedávné odsouzení v jiné věci.

Podle Kytnara se Novotný dopustil projednávané trestné činnosti svými výroky v rozhovoru pro Parlamentní listy, který vyšel v květnu před dvěma lety.

Starosta v něm uvedl, že by tehdejšímu předsedovi KSČM Vojtěchu Filipovi „přál šibenici“. A nejen to. „Já jak vidím placeného udavače StB Vojtu Filipa, tak chci říct 'čau Falmere, ty vlastizrádná děvko', prostě normálně, jak je zvyklý na ulici, ale ze mě vyletí automaticky 'svině',“ napsal Novotný.

Ve zveřejněném textu, který starosta podle svých slov napsal celý sám včetně údajných otázek redakce, také sděluje, že „tyhle bolševické podlidi hodné pomočení hrobu prostě nelze v diskusi vůbec akceptovat“, „už aby bolševici vymřeli“ nebo „já bych před něj (Filipa, pozn. red.) plival a křičel na něj před plénem 'ty bolševická ku*vo'.“

Novotný v pátek u soudu uvedl, že to, co se v obžalobě píše ohledně článku, je pravda. Nesouhlasí však s právní kvalifikací, tedy s trestným činem hanobení.

„Ten paragraf mě uráží, je mi z toho opravdu na blití, protože jsem žid. Nikdy bych neřekl, že na mě použijí tento paragraf, i když tohleto (státní zástupce, pozn. red.) je toho schopno,“ pohoršoval se starosta.

Novotný opakovaně poukazuje na to, že žalobce Kytnar má být jeho osobním státním zástupcem, který si na něj údajně zasedl a snaží se ho dostat do vězení.

„Ty se nedívej na hodinky, ty vole!“

Soudkyni se Novotný snažil způsobem sobě vlastním vysvětlit, že ho Vojtěch Filip (v jednací síni byl přítomen jako poškozený, pozn. red.) v létě před dvěma lety naštval, když v televizi bagatelizoval nutnost policejní ochrany, kterou tehdy Novotný i jeho rodina měli. Proto prý sepsal rozhovor sám se sebou, kde Filipa i bolševiky pourážel, a který vyšel na internetu.

Dodal, že výrazem „podlidi“ mínil to, že se čeští komunisté nikdy nedokázali zařadit do společnosti, odstřihnout se od minulosti a omluvit se za to, co napáchali. Nesouhlasil s tím, že jde o nacistický výraz.

Během své výpovědi odmítl nazývat přítomného Filipa jinak než Falmerem, znovu o něm prohlásil, že je „bolševická svině“, „zrůda“ nebo že „Falmer je podčlověk“.

Soudkyni začal v jednu chvíli Novotný dokonce oslovovat křestním jménem. „Moniko, prosím, poraďte mi, jak mám smýšlet o někom, kdo za peníze Státní bezpečnosti udával lidi?“ ptal se jí. Ta ho v průběhu jednání opakovaně napomínala a hrozila mu pořádkovou pokutou.

„Nikomu nepřeji smrt, ale přál bych mu (Filipovi, pozn. red.) trest smrti. Smrt člověka je vždycky smutná, i když v případě pana Filipa, kdyby umřel, by to bylo pro Českou republiku jenom dobře. To je objektivní fakt,“ trval na svém Novotný, který také zdůraznil, že „komunisty hluboce pohrdá“.

Atmosféra v soudní síni se vyhrotila zhruba v 45. minutě hlavního líčení. Novotný, který v té době ještě vypovídal, pohlédl na státního zástupce a prohlásil: „Ty se nedívej na hodinky, ty vole!“

„Takže dost,“ oznámila soudkyně a Novotnému udělila pořádkovou pokutu ve výši 10 tisíc korun. Jeho obhájkyně proti tomu podala na místě stížnost.

„Už toho mám plný zuby. Jdu pryč. Čau...“

„Odpovězte, prosím, na otázku. Ať to může proběhnout důstojně. Zapříčinil jste si to sám, že tady stojíte... svým urážlivým chováním, tak, prosím, odpovězte na otázku,“ žádala ho soudkyně.

„Cože? Co jsem si zapříčinil?! Teď předjímáte zase rozsudek,“ namíchl se Novotný, který se cítil dotčený už na počátku hlavního líčení, když soudkyně použila slova „trestný čin“. Podle starosty měla říct správně „údajný trestný čin“.

Novotný naštvaně odešel od řečnického pultíku a obhájkyně požádala o krátkou pauzu. Poté oznámila, že soudkyni považují za podjatou. Hrmová usnesením svou podjatost odmítla a obhájkyně reagovala další stížností.

Advokátka poté žádala, aby jednání pro páteční den skončilo a soud pokračoval, až bude stížnost na podjatost vyřešena. Soudkyně nesouhlasila. Uvedla, že stížnost nemá odkladný účinek a hodlala v hlavním líčení pokračovat výslechem Filipa. Během výměny názorů, zda to je možné, nebo ne, se starosta opět naštval.

„Zklamala jste mě. Já jdu pryč. Už toho mám plný zuby. Vy jste proti mně normálně zaujatá. Bez p*dele. Čau,“ oznámil Novotný a odešel ze soudní budovy. Hlavní líčení tím v pátek skončilo. Soudkyně ho odročila zatím na neurčito.

Komunista Vojtěch Filip se ke slovu dostal pouze na počátku hlavního líčení, po přečtení obžaloby. Soudu sdělil, že žádá od Novotného 125 tisíc korun za inzerát v Haló novinách, kterým údajně musel starostovy výroky uvést na pravou míru. Novotný se požadované částce vysmál.