Zlatí hokejisté zamířili na Hrad, cestou se s pohárem fotili s fanoušky i turisty

Pár desítek minut před setkáním s hlavou státu už se hokejisté procházeli po hradním nádvoří. S medailemi na krku, s pohárem v rukou. Rozdávali podpisy, někteří fanoušci se s nimi fotili.

V pondělí hokejisté oslavili titul s tisícovkami fanoušků v centru Prahy na Staroměstském náměstí. Ve středu pak zavítali do Kramářovy vily, sídla premiéra.

„Je to i společenský úspěch, posílili jste národní hrdost,“ řekl jim premiér Petr Fiala. Reprezentaci ocenil medailí Karla Kramáře. Hokejisté mu na oplátku věnovali podepsaný dres a zlatou medaili, stejnou jakou obdrželi i mistři světa.

„Není to jen sportovní úspěch, ale úspěch, který má velký společenský význam. Sám jsem měl možnost se účastnit jako divák finálového zápasu, moc jsem to prožíval a mám velkou radost, že se vám to podařilo,“ pokračoval.

„Děkujeme za podporu a vážíme si toho, že tu můžeme být,“ řekl kapitán Roman Červenka. Premiér od hokejistů dostal podepsaný dres, na kterém je právě jméno kapitána Červenky, který podotkl, že neví, proč se vybral právě ten s jeho jménem. „Možná je to tím, že jsme si nejblíž věkově,“ prohodil Fiala a rozesmál všechny přihlížející.

Národní tým ovládl mistrovství světa po 14 letech. Na domácím ledě se mu podařilo získat titul po 39 letech.