Pavel poprvé předá státní vyznamenání, spekuluje se o Mišíkovi či Pithartovi

Do slavnostního ceremoniálu Hrad nechce zveřejnit konkrétní jména. Například čestný předseda TOP 09 a bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg už ale řekl deníku Právo, že by měl obdržet nejvyšší vyznamenání – Řád Bílého lva. Podle informací Lidových novin by dalšími oceněnými mohli být zpěvák a kytarista Vladimír Mišík nebo romská zpěvačka Ida Kelarová nebo bývalý politik a právník Petr Pithart.

Minulý týden senátní petiční výbor předal kancléřce Vohralíkové petici s více než 1000 podpisy za to, aby Pavel vyznamenal členy odbojové skupiny bratří Mašínů, které horní komora Parlamentu letos nominovala na medaili Za hrdinství.

Prezident už dříve uvedl, že by s oceněním Mašínů měl problém, vyznamenat ale hodlá jejich sestru Zdenu Mašínovou, na jejíž nominaci se Sněmovna a Senát shodly.

Klaus sklidil potlesk za kritiku EU

Shromáždění před pražským Obecním domem uspořádal při příležitosti 105. výročí vzniku samostatné Československé republiky také bývalý prezident Václav Klaus. Akce se zúčasnili například politik Radek Vondráček, ekonom Miroslav Ševčík či moderátor Luboš Xaver Veselý.

„Potřebnou změnu bude těžké prosadit nejen z naší domácí nejednoty, ale bude to těžké i proto, že dnes u nás doma nejsme sami. Už je tu s námi se všemi svými viditelnými i neviditelnými emisary i jejími ochotnými domácími pomocníky i EU. My při jejím rozhodování o nás a za nás taháme za kratší konec provazu,“ pronesl například bývalý prezident a za svoji kritiku Evropské Unie sklidil hlasitý potlesk.

Po skončení oficiální části akce položil květiny k památeční desce a fotil se se svými příznivci. „Pan prezident mě osobně pozval, vážím si toho. Dopředu mi říkal, že to bude projev, nad kterým hodně přemýšlel, nezapomenutelný, takže jsem byl zvědavý. Lidé s ním mohou souhlasit či nesouhlasit, ale vždy se od něj něco dozví,“ řekl iDNES.cz Radek Vondráček, proč přišel Klause podpořit.

Zeman se neúčastní, protože je zaneprázděný

Bývalý prezident už ve středu oznámil, že se nezúčastní předávání státních vyznamenání. „Když se mě ptali na nového prezidenta, řekl jsem, že dobře o něm mluvit nemohu a špatně o něm mluvit nechci,“ vysvětlil novinářům na plese Českého svazu Bojovníků za svobodu (ČSBS) důvod své absence.

Jednou z událostí, kterou má ve středu na programu, byl právě ples ČSBS. Akce si vybral, protože jsou mu jejich organizátoři sympatičtí.

Zeman během svého projevu při zahájení plesu uvedl, že Česko zažívá boj o liberální demokracii. „Je třeba bojovat proti cenzuře a zvednout svůj hlas,“ řekl dále Zeman a vyzval členy ČSBS, aby bojovali proti netoleranci a nálepkování.

Podle Zemana se často mluví o státu a málo o národě. „Přitom národ je daleko důležitější a daleko významnější než stát. A proto 28. říjen je jediným skutečně národním svátkem. Všechno ostatní jsou svátky státní,“ řekl.