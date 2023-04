Pavel jednal s šéfem armády tři hodiny, schůzky s Řehkou budou každé tři měsíce

Jednání trvalo přibližně 3 hodiny. „Hlavně jsem se přijel poinformovat o aktuálním stavu armády, stavu modernizace, projektů, které jsou v běhu a které jsou připravované, stavu financování těchto projektů, ale pak také bezpečnostní situaci především s ohledem na plánovanou a připravovanou návštěvu na Ukrajině,“ řekl Pavel po konci jednání. Na Ukrajinu by se měl podle dřívějšího vyjádření vypravit během dubna.

Pavel také řekl, že v souvislosti s válkou na Ukrajině mluvil s vedením armády o tom, co už bylo Ukrajině dodáno, co ještě tato země požaduje a co z toho má Česko k dispozici. „Čím jsme schopni přispět, jak z hlediska materiálu, techniky, tak třeba i výcviku ukrajinských vojáků,“ dodal.

Armáda na svém webu uvedla, že Pavel s Řehkou diskutovali o dalším směřování armády, modernizačních projektech a nových vojenských schopnostech. Zabývali se také aktuální situací na Ukrajině, poznatky z průběhu vedení války a vojenskou pomocí zemi.

Hovořili o aliančních plánech a revizi plánů Armády ČR. Pavel se podle armádního webu při své první návštěvě generálního štábu v nové roli zajímal o to, jak je armáda připravena reagovat na aktuální hrozby.

Armáda v současné době s ministerstvem obrany řeší významné modernizační projekty za mnoho miliard korun. Ministerstvo například vyjednává se Švédskem o nákupu 210 pásových bojových vozidel pěchoty nebo se Spojenými státy o pořízení 24 letounů F-35 ze Spojených států. Stát nakupuje také nová děla, drony, výsadková vozidla nebo radiolokátory. Změnou také prochází kvůli ruské invazi na Ukrajinu strategické bezpečnostní dokumenty.

„S náčelníkem generálního štábu generálem Řehkou se budeme pravidelně setkávat, a to jednou za čtvrt roku, budeme tak mít příležitost vzájemně se informovat o otázkách obrany země,“ citovala prezidenta armáda.

Řehka chce na společných jednáních prezidenta informovat o plánech a záměrech armády, aktuálním vývoji situace na Ukrajině a její pomoci nebo o strategických a významných projektech. „V materiální a vojenské pomoci válkou postižené Ukrajině budeme nadále intenzivně pokračovat. Dokonce máme v plánu vysílání mobilních výcvikových týmů v rámci aliance,“ doplnil Řehka.

Setkání s prezidentem byli přítomni zástupci velení armády, velitelé sil a ředitelé sekcí. Návštěvu na generálním štábu ukončil prezident republiky pracovním obědem s vybranými funkcionáři, doplnila armáda. Odpoledne prezident poprvé zamířil na pravidelné zasedání Bezpečnostní rady státu ve Strakově akademii.

Pavel v minulosti české armádě z pozice náčelníka generálního štábu velel. Z čela armády odešel v roce 2015 na pozici šéfa Vojenského výboru NATO, působil v ní do roku 2018.