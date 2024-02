Poslanec vysoudil přes čtvrt milionu, že ho stíhání vyhnalo z kandidátky

Informace uvedl ve čtvrtek server Česká justice.

Obvodní soud pro Prahu 2 dnes přiznal Růžičkovi odškodné za ušlý zisk v důsledku nezákonného trestního stíhání v případu Postoloprty.

„Jde o událost z roku 2015, kdy jsem musel odstoupit z kandidátky do kraje, protože proti mě bylo zahájeno smyšlené trestní stíhání,“ uvedl dnes Růžička na síti X. Podle serveru byl před odstoupením na čtvrtém místě kandidátky hnutí ANO pro volby do zastupitelstva Ústeckého kraje.

Kvůli odstoupení se pak poslanec dožadoval toho, aby mu stát nahradil příjem neuvolněného krajského zastupitele za celé čtyřleté volební období. Růžička argumentoval tím, že nebýt stíhání, zůstal by na kandidátce a byl by do zastupitelstva kraje zvolen.

Podle serveru předložil soudu mimo jiné i stanovisko Českého statistického úřadu, podle kterého by bylo zvolení Růžičky, kdyby kandidoval, vysoce pravděpodobné.

Poslanec se původně domáhal odškodnění u ministerstva spravedlnosti, ale neuspěl. Podal proto žalobu, kterou však napoprvé obvodní soud zamítl. Podle tehdejšího verdiktu soudu by nebylo jisté, zda by byl Růžička i za obvyklých okolností do zastupitelstva zvolen. Loni v listopadu ale Růžička dosáhl úspěchu s odvoláním k Městskému soudu v Praze, který případ vrátil Obvodnímu soudu pro Prahu 2. Ten nyní rozhodl, že je žaloba důvodná.