K otázkám politiky jsem nikdy nemlčel. Byl to závazek disentu, říká oceněný právník Rychetský

Mohl to být on, kdo v den výročí vzniku Československé republiky rozdává lidem metály za zásluhy. Jméno právníka a někdejšího disidenta Pavla Rychetského se totiž v souvislosti s prezidentskými volbami skloňovalo dokonce několikrát. Poprvé to bylo už před dvaceti lety, když ve funkci hlavy státu končil Václav Havel.

Rychetského tehdy chtěla vyslat do nepřímé hradní volby jeho kmenová sociální demokracie. „Podporu jsem tehdy měl i od celé řady dalších politických subjektů, manželka mi to ale nedovolila. Byla by z toho nešťastná,“ vyjádřil se opakovaně tehdejší senátor a ministr spravedlnosti. Později ho prý od dalších pokusů odradila i přímá volba prezidenta s její extrémně tvrdou volební kampaní a nevypočitatelným výsledkem.

Hlavou státu se proto Rychetský nikdy nestal.