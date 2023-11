Lidovky.cz: Dle odborářů půjde o největší stávku od roku 1989. Myslíte si, že se tato predikce naplní?

Pokud do toho budeme počítat nejen celodenní stávku, ale i podpůrnou stávku, která je třeba jenom hodinová, tak si myslím, že by zapojených lidí mohlo být hodně. Ale jestli bude skutečně největší, to si netroufám říct.

Lidovky.cz: Čím to, že situace vygradovala do tak velkých rozměrů? A proč právě teď?