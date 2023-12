Rozhovor

Kabinet premiéra Petra Fialy (ODS) se potýká s nízkou důvěrou občanů: dle šetření Centra pro výzkum veřejného mínění od konce září do začátku prosince důvěřuje vládě jen 17 procent občanů. Nižší preference měla v třicetileté historii jen málokdy. Co na to politolog Pavel Šaradín z Univerzity Palackého v Olomouci?