Šéf správy hmotných rezerv skončil v ČSSD. Úřad by neměl být pod politickým vlivem, tvrdí

Předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr už není členem ČSSD. V červnu neuhradil pravidelný roční členský příspěvek. Zdůvodnil to tím, že SSHR by neměla být pod jakýmkoli politickým vlivem. Členem sociální demokracie byl Švagr už v době, kdy před více než sedmi lety do čela úřadu nastoupil.