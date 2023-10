Bývalý dvojnásobný ministr vnitra Pecina je nově expertem SPD pro bezpečnost

„Byl jsem rád, když mi hnutí SPD nabídlo, abych se stal odborným garantem,“ řekl ve Sněmovně Pecina.

Byl ministrem vnitra nejprve v úřednické vládě Jana Fischera od července 2013 do ledna 2014 a podruhé ve vládě Jiřiho Rusnoka, kterou jmenoval bývalý prezident Miloš Zeman po pádu vlády Petra Nečase a která nezískala důvěru. V té zastával Pecina dokonce funkci místopředsedy.

Byl i poslancem za sociální demokracii a mandátu se vzdal po zvolení Bohuslava Sobotky do čela strany. Po odchodu ze sociální demokracie spolupracova ze stranou SPOZ, která vznikla na podporu Miloše Zemana.

Pro oblast energetiky je odborným mluvčím SPD Ivan Noveský, který dříve vedl Energetický regulační úřad a byl i u vzniku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Už dříve hnutí SPD představilo ve Sněmovně dva jiné experty, kteří mu budou nově pomáhat. Bývalého europoslance a expředsedu Svobodných Petra Macha a bývalého poslance za ČSSD Zdeňka Koudelku.

Mach nevyloučil na dotaz iDNES.cz, že by mohl v budoucnu i vstoupit do SPD a že by mohl kandidovat do Evropského parlamentu za koalici SPD a Trikolóry.