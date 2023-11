Pekarová Adamová a Vystrčil přijeli do Kyjeva, setkají se s prezidentem Zelenským

Kyjev krátce před příjezdem české parlamentní delegace zažil nebývale intenzivní ruský dronový útok. Podle starosty ukrajinské metropole Vitalije Klička při něm utrpělo zranění několik lidí včetně jedenáctiletého dítěte. Zasaženo bylo několik budov, jedna ve čtvrti nedaleko nádraží, na které čeští politici dorazili.

Předsedové obou komor českého parlamentu přijeli do ukrajinské metropole v době, kdy se vedení země snaží přesvědčit Evropskou unii, aby do konce roku oficiálně zahájila rozhovory o ukrajinském vstupu do evropského bloku. Čeští politici to podporují, unie ale v této otázce není jednotná.

Miloš Vystrčil @Vystrcil_Milos Po příjezdu do Kyjeva vedla naše první cesta do krytu.

Je 4. sobota v listopadu a my si připomínáme 90. výročí genocidy na 🇺🇦 lidu kterou způsobil Stalinův režim úmyslně vyvolaným hladomorem v letech 1932,1933. Ruská agrese není tedy zdaleka prvním zločinem diktátorů vůči 🇺🇦.

Ukrajina také rok a tři čtvrtě od začátku ruské agrese usiluje o to, aby evropští spojenci před těžkými zimními měsíci nepolevovali v dodávkách zbraní. Očekává se, že čeští představitelé stejně jako zástupci parlamentů Belgie, Finska, Irska, Polska či Estonska dají najevo ochotu dále Ukrajinu podporovat v obraně proti Rusku.

Jednodenní návštěva je načasována na termín, kdy si Ukrajina připomíná oběti hladomoru, který vyvrcholil před 90 lety. Podle historiků mu padlo za oběť až několik milionů Ukrajinců. Obě komory českého parlamentu loni označily tento hladomor za genocidu vyvolanou sovětským stalinským režimem.

Pekarová Adamová a Vystrčil se dnes mají také setkat s představiteli Krymských Tatarů, kteří po obsazení ukrajinského poloostrova Ruskem čelí útlaku.