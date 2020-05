Pendleři na Folmavě protestovali proti povinnému testování na covid-19. Na akci dohlížela policie

Folmava (Domažlicko) Na hraničním přechodu do Německa ve Folmavě na Domažlicku protestovala v pátek podle policejních odhadů zhruba stovka pendlerů. Nelíbí se jim, že pokud chtějí denně přejíždět hranice mezi domovem a zaměstnáním, musí si povinně platit testy na koronavirus metodou PCR. Na akci byla i policie, která mimo jiné dohlížela, aby měli lidé roušky a aby se neshlukovali ve větších skupinkách.

„Zhruba hodinová akce se obešla bez narušení veřejného pořádku,“ řekla ČTK policejní mluvčí Dana Ladmanová. Po několikatýdenním omezení cest kvůli šíření koronaviru pendlerům vláda v pondělí dovolila opět cestovat do sousedních zemí. Původně nařídila povinné testování jednou za dva týdny, ve čtvrtek čas mezi dvěma povinnými testy zvýšila na jeden měsíc.

Protest na Folmavě trval zhruba od 15:00 do 16:00, už před začátkem se na místě scházeli lidé s transparenty, někteří měli na autech samolepky s nápisem „jsem pendler“. Desítky účastníků akce se podepsaly pod petici proti povinnému testování, kterou chtějí na začátku týdne odeslat na Úřad vlády ČR.

Pendleři označují povinné testy za výpalné pro vládu

Podobné protesty se podle hlavního organizátora Jana Průhy ze sdružení Pendleři bez hranic konala v pátek na dalších pěti až šesti přechodech. Na transparentech pendleři označovali povinné testy výpalným pro vládu, nebo trestem za to, že chtějí pracovat.

„Scházíme se tady na základě petiční akce na zrušení povinnosti prokazovat se negativním testem. Považujeme tohle nařízení vlády za diskriminační a šikanózní proti pendlerům,“ řekl Průha. Přiznal, že podle dřívějších ohlasů na sociálních sítích čekal větší účast.

Pendlerům vadí, že musejí mít negativní test na koronavirus, ale lidé, kteří jezdí například z Rokycanska, které má jen jednotky prokázaných případů nákazy, do silně zasažené Prahy, povinnost testování nemají. Třicetidenní lhůta je navíc podle Průhy zcela nesmyslná. „Během doby mezi dvěma testy bych stihl tu nemoc chytit, prodělat, uzdravit se a opět mít druhý negativní test, nic to neřeší,“ uvedl.

Pendlery vyzýval k tomu, pokud už placený test podstoupili, aby se obrátili na vládu s žádostí o proplacení. Podle jednoho právního názoru totiž na proplacení mají nárok podle krizového zákona. „Pokud někdo z vás byl už nucen si ten test nechat udělat, zaplatil si ho, schovejte si účtenku, podejte to na úřad vlády. Oni mají 90 dní na vyjádření a po 90 dnech bychom podávali žalobu,“ vyzval Průha pendelry.



S transparenty přišla se svou dcerou například Petra Jakubcová z Domažlicka. „Pracuji v Německu, kde mám konečně výplatu dost vysokou na to, abych se obešla bez pomoci rodiny a bez sociálních dávek. Vláda nám hází takové klacky pod nohy a dělá takové překážky, že plno mých kolegů pendlerů o práci přišlo a další to mají velmi zkomplikované,“ řekla. Jako samoživitelka se zkráceným úvazkem si podle svých slov nebude moci dovolit testy platit. Ve složité situaci jsou podle ní i další rodiny, které jezdí celé do Německa - rodiče za prací a děti do škol. Platit si testy třeba pro pětičlennou rodinu je podle Jakubcové likvidační.

Domažlicko, odkud jezdí za prací do Německa tisíce lidí, je v Plzeňském kraji nejzasaženějším okresem. Z 591 prokázaných nákaz koronavirem ve celém kraji je jich víc než polovina na Domažicku, celkem 326.