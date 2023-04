Pro penicilin i osmdesát kilometrů daleko. Výpadek léků sužuje rodiče malých dětí

Nedostatek léků dál tvrdě svírá Česko. Některé rodiče pak vhání do zoufalých situací, když nemohou sehnat například antibiotika pro své dítě. To je případ rodičů šestileté Kateřiny, kteří ve snaze získat léky na spálovou angínu obvolali 36 lékáren. Pro kýžený přípravek nakonec museli jet do osmdesát kilometrů vzdáleného města.