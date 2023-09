Fiala čeká na termín přijetí v Bílém domě. Souhlasný verdikt k nákupu stíhaček F35 může premiérovi pomoci otevřít dveře k Bidenovi

Zda se premiér do Washingtonu vypraví ještě letos, nechtěl předvídat, diplomaté v to podle zdroje Lidovky.cz věří.

Příští rok je pro Bidena volebním a najít v době kampaně volný termín na státnickou návštěvu je téměř nemožné.

Dvakrát téměř za dveřmi

Nakročeno do Bílého domu měl Fiala už dvakrát, naposledy letos na jaře, z toho ale nakonec sešlo. Chybělo pevné téma. A slibný obchodní kontrakt. Právě to by mohl podzim změnit. Na přelomu září a října se očekává verdikt Fialova kabinetu k nákupu 24 amerických stíhaček F-35 společnosti Lockheed Martin za více než 100 miliard korun, což pro americkou stranu není zanedbatelná částka.

Americký kongres podle Staška už dal k prodeji stíhaček souhlas, nákup strojů doporučila česká armádní analýza. Letouny byly vstupenkou do Bílého domu i pro Fialova předchůdce Andreje Babiše (ANO). Tehdejšímu prezidentovi Donaldu Trumpovi přivezl v březnu 2019 „české ano“ k nákupu osmi přepravních vrtulníků UH-1Y Venom a čtyř kusů bojových AH-1Z Viper společnosti Bell celkem za 14,5 miliardy korun.

Prezident míří do New Yorku

Kromě nákupu stíhaček F-35 by mohl Fiala otevřít v Bílém domě i otázku dostavby jaderné elektrárny Dukovany, o níž stojí americké konsorcium Westinghouse. Do 2. října by měli zájemci podat své nabídky, z nichž si pak Česko vybere. „V polovině září přijede významná mise z amerického ministerstva energetiky, včetně Westinghouse,“ dodal Stašek.

Do USA se chystá v předposledním zářijovém týdnu prezident Petr Pavel, který se v New Yorku zúčastní Valného shromáždění OSN. S Bidenem se setká jen na recepci, kterou americký prezident bude pořádat pro všechny hlavy států. K bilaterální schůzce podle Staška nedojde.