Fiala pokřtil koně Převalského. Měsíčnímu hříběti vybral jméno Barunka

„Chov koně Převalského v pražské zoo má nový přírůstek, který jsem dnes pokřtil,“ napsal český premiér v úterý odpoledne na Twitteru. „Měsíčnímu hříběti jsem vybral jméno Barunka. Jde o hezké české jméno, které si spojujeme třeba s Barunkou od Boženy Němcové a které tvoří symbol dětství, radosti a dospívání,“ doplnil Fiala.

Koně Převalského se na pražských Dívčích hradech prohánějí od poloviny dubna 2021. Díky pražské zoo mají na místě k dispozici 20 hektarů pastvin. Hříbě se jménem Barunka se narodilo právě v tamním výběhu jako vůbec první mládě.

Do budoucna by klisna mohla zamířit do země svých předků, nejspíš do středního Kazachstánu. Uvedl to na křtu ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

Před časem jsem… pic.twitter.com/n9NmYlmckK — Petr Fiala (@P_Fiala) July 25, 2023

„Hříbě, které se narodilo, má perspektivu, že by časem mohlo odejít právě do Kazachstánu, kde ve volné přírodě kůň Převalského žije a kde probíhá jeho rozšíření ve volné přírodě i na základě memoranda, které jsme s Kazachstánem podepsali,“ uvedl Fiala při slavnostním pokřtění hříběte.

Převoz zvířat by měl být součástí projektu Zoo Praha „Návrat divokých koní“. Právě nad ním nedávno převzal český premiér záštitu. Bobek také dříve řekl, že novým domovem zhruba padesát koní Převalského z pražské zoo i jiných zahrad a chovných zařízení by se měla stát oblast Altyn Dala v Kazachstánu. Převoz zvířat by měl být součástí projektu Zoo Praha Návrat divokých koní.

Zoo Praha prozatím transportovala ve spolupráci s Armádou ČR do západního Mongolska od roku 2011 celkem 34 koní v devíti transportech. Návratu ikonického zvířete na území jeho předků však předchází dlouhotrvající proces. Zahrnuje metody dálkového průzkumu země, ale i řadu návštěv vytipovaných území a jejich botanický, zoologický a parazitologický průzkum.

Kůň Převalského je posledním žijícím divokým druhem koně. Pražská zoo je chová od roku 1932 a od roku 1959 vede mezinárodní plemennou knihu. V zoo a její chovné a aklimatizační stanici v Dolním Dobřejově se narodilo přes 230 hříbat.