Fiala: Dopad války na Evropu je obrovský, Západ dodá Ukrajině těžkou techniku

„Dopad na Evropu je obrovský, možná si to ještě ani všichni neuvědomujeme,“ uvedl Fiala. Ani on, jakožto dlouhodobý kritik ruského režimu, prý nečekal takovou agresi. Tu označil za válečný zločin.

Premiér ČR uvedl, že Západ dodá Ukrajině stíhačky a tanky, o které teď žádá ukrajinský premiér Volodymyr Zelenskyj místo zřízení bezletové zóny, kterou NATO a další spojenci odmítají kvůli riziku vyvolání třetí světové války. „Nemohu jít do větších podrobností,“ sdělil Fiala.

Podle premiéra můžeme být na reakci vůči ruského agresi a pomoc Ukrajině hrdí, Česká republika podle něj byla jedna z prvních, která se postavila na stranu napadené země.

Premiér taktéž vyzdvihl důležitost protileteckých zbraní, kterými si napadená země může zajistit bezletovou zónu sama. „Ukrajina bojuje za nás, budeme zbraně dodávat dál,“ sdělil Fiala. To, že by se Vladimir Putin spokojil s územními zisky a zastavil svou dobyvačnou chuť, označil za iluzi. Podle Petra Fialy je Rusko ve válce s celou západní civilizací, kterou Rusové opovrhují.

„Iluze, že by se zastavil dobytím Ukrajiny, je jen iluzí. Šel by dál,“ řekl premiér

„I za cenu válečných zločinů chce získat území Ukrajiny. Jeho cíle, nevím jaké jsou, ale musíme se obávat, že ty nejhorší,“ sdělil premiér. „K míru nedojde tak, že se Putinovi ustoupí. Naopak, Putin musí vidět, že se nemá kam pohnout,“ dodal.

Fiala: Delší prodloužení nouzového stavu je v pořádku

Vláda ve středu schválila kvůli přílivu ukrajinských uprchlíků návrh na prodloužení nouzového stavu zhruba o dva měsíce. Poslanci žádost posoudí na mimořádné schůzi v úterý. Prodloužení o více než 30 dnů najednou je ale podle většiny ústavních právníků oslovených portálem iDNES.cz nelegální a velmi rizikové.

Petr Fiala prodloužení ale v neděli v pořadu České televize bránil, nevnímá ho jako problém. „Ono je to poctivé, mohli bychom jít do poslanecké Sněmovny a žádat o prodloužení o 30 dnů. Nicméně již nyní vláda prý ví, že bude potřebovat mimořádný stav déle, minimálně do konce května,“ sdělil premiér. Vláda prý komunikuje pravidelně všechny záležitosti a tak se Fiala neobává, že by opozice neměla dostatečný prostor.

Že bude opozice protestovat proti rozhodnutí vlády u Ústavního soudu se premiér prý nebojí. „Mimořádná situace potřebuje zvláštní řešení,“ sdělil v OVM Fiala. Není prý příznivcem nouzového stavu a nechce ho na rok.

23. března 2022