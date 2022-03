Musíme zvážit, zda je možné sankce vůči Rusku ještě někam posunout, řekl Fiala

„Sankce jsou bolestné. Nicméně zatím jsme nedocílili toho, aby Rusko přerušilo své válečné tažení. Je připraven čtvrtý balík sankcí, ale to neznamená, že se nemůžeme bavit ještě o dalších sankcích, které by šly nad tento rámec,“ uvedl ministerský předseda.

Jako příklad uvedl systém SWIFT či blokádu ruských lodí. Podle předsedy vlády je důležité hovořit o tom, zda neexistují cesty, které by Rusku umožnily postihy obcházet.

Státy EU se ve středu shodly na uvalení dalších sankcí kvůli ruské agresi na Ukrajině. Na sankčním seznamu se nově objeví jména 160 ruských politiků a oligarchů. Unie také rozšíří vyloučení ze systému SWIFT i na běloruské banky.

Česko podle něj bude mezi státy prosazujícími co nejtvrdší postup vůči ruské agresi. Za důležité ale považuje také nadále podporovat Ukrajinu, a to skrze humanitární pomoc i vojenskou techniku a materiál.

Lídři zemí EU budou hovořit i o dokumentu, který by měl deklarovat cestu k udělení Ukrajině statusu kandidátské země. „Za Českou republiku chci říct, že tento krok podporujeme. Ukrajina dokázala nejen, že chce mezi státy EU patřit, ale že si to i svým statečným bojem nepochybně zaslouží,“ dodal Fiala. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na konci února podal žádost o přijetí své země do EU.

Fiala chce, aby v závěrech summitu bylo potvrzeno, že každý členský stát má svobodu zvolit si vlastní energetický mix. „To pokládáme z hlediska České republiky za velmi důležité,“ řekl.

Dále je podle něj potřebné do závěrů prosadit odkaz na důležitost transatlantické vazby. „Spolupráce Evropy s USA v rámci NATO, což nejde nijak proti posilování obranyschopnosti evropských zemí a zvyšování výdajů na obranu, naopak je to kompatibilní a nutné,“ doplnil.

Uprchlická krize

Fiala odpověděl i na dotaz týkající se uprchlické krize. „Je jasné, že všechno něco stát bude, jak pomoc lidem, kteří přicházejí z Ukrajiny, tak našim občanům. Upravíme státní rozpočet až tehdy, kdy to bude potřeba,“ dodal.

„Je to velké téma příštích dnů,“ uvedl na dotaz, zda bude Česko požadovat finanční podporu od Evropské unie, aby zvládlo vlnu uprchlíků z Ukrajiny. „Je potřeba, aby existovala evropská solidarita,“ prohlásil český premiér.

V úterý se sešli kvůli aktuální situaci i premiéři zemí Visegrádské skupiny (V4 - Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) s předsedou britské vlády Borisem Johnsonem. Shodli se na nutnosti snížit energetickou závislost na Rusku a společném postupu proti ruské agresi na Ukrajině.

Premiér Petr Fiala ve stejný den novinářům řekl, že se pohledy shodují i na potřebě uvažovat o dalších sankcích vůči Rusku. Johnson varoval před vznikem ruské sféry vlivu v Evropě.