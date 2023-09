Vztahy Česka s Amerikou jsou nejlepší v historii, říká velvyslanec v USA. Kdy Fiala zamíří do Bílého domu?

Lidovky.cz: Jak to tak vypadá, v následujících měsících se v USA vystřídá jedna česká delegace za druhou. Už máte jasné kontury ohledně návštěvy prezidenta a premiéra?

Máte pravdu, že česko-americká relace je nesmírně živá. V podstatě to začalo už od našeho předsednictví v EU, ale souvisí to také s konfliktem na Ukrajině, kdy Česko jako první zareagovalo na situaci a poskytlo Ukrajině ekonomickou i humanitární pomoc. Stále hrajeme významnou roli. To nám výrazně pomohlo z hlediska viditelnosti v Spojených státech, vrátilo to fokus Spojených států zpátky do střední a východní Evropy, což se předtím trošku vytrácelo.

Pokud tedy jde o návštěvy, měli jsme v podstatě v USA měsíc co měsíc ministerskou návštěvu. Momentálně jednáme s americkou stranou o termínu pro pana premiéra, to je naše jednoznačná priorita.

Lidovky.cz: Stihne premiér navštívit Bílý dům do konce roku?