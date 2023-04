Nejbohatší Češka dá půl miliardy na Kellnerovo onkologické centrum v Motole

Bude součástí projektu Motolského onkologického centra, které se má vybudovat za 4,5 miliardy korun z Národního plánu obnovy financovaného EU. Hotovo má být v březnu 2026.

„Onkologický výzkum, respektive hledání léku nové generace proti některým typům rakoviny, byla Petrova srdeční věc, které obětoval velmi mnoho,“ řekla Renáta Kellnerová, předsedkyně správní rady Nadace The Kellner Family Foundation a vdova po zakladateli PPF Petru Kellnerovi.

„Do společnosti SOTIO, která se vývoji léčiv proti zhoubným nádorům věnuje už přes 10 let, PPF investovala desítky miliard. Vznik moderního onkologického centra v Praze, v jehož rámci by fungovalo i špičkové vědecké pracoviště, bylo něco, co si Petr velmi přál. Jsem ráda, že můžeme tomuto projektu pomoci, aby se stal realitou,“dodala.

„Bude se zde provádět základní výzkum, který povede k novým lékům,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Veškeré objevy pak podle něj budou kompletně ve vlastnictví České republiky. Pracovat se bude i na personalizovaných lécích vyráběných na míru konkrétním pacientům, což je současný trend léčby rakoviny.

Podle ředitele Fakultní nemocnice v Motole Miloslava Ludvíka je ve špičkových onkologických centrech po světě propojení s výzkumem běžné. Nadace se podle něj zavazuje, že bude po čtyři roky provoz dotovat 50 miliony korun ročně. „Dovolí nám to vypisovat granty i pro špičkové vědecké kapacity světového formátu, které na sebe zase naopak vážou další granty,“ uvedl. Na samotné vybudování centra půjde od nadace 300 milionů. Součástí dohody je i to, že centrum bude v názvu mít jméno Petra Kellnera, nejbohatšího Čecha, který zemřel v roce 2021.

V Česku je pro léčbu rakoviny síť komplexních onkologických center (KOC) a dvě národní onkologická centra tvořená pracovišti v Praze a Brně. KOC dosud chybí v Karlovarském kraji. Podle Válka se s jeho vznikem počítá a spadat bude pod centrum v Plzni. Nové centrum v Motole bude podle Ludvíka v běžných diagnózách primárně určeno pro Prahu a Středočeský kraj, v těch vzácnějších diagnózách pro celé Česko.

Podle Válka je třeba se soustředit stále více na prevenci vzniku nádorů, které jsou stále druhou nejčastější příčinou úmrtí, nebo jejich odhalení v době, kdy jsou dobře vyléčitelné. Rozšiřovat chce proto takzvané screeningy, tedy pravidelná preventivní vyšetření osob v rizikovém věku nebo skupině. V současné době jsou zaměřeny na rakovinu prsu, děložního hrdla a tlustého střeva, u současných a bývalých kuřáků navíc na rakovinu plic. Od příštího roku by se měl pilotně spustit i záchyt rakoviny prostaty.

Nadaci The Kellner Family Foundation založili Renáta a Petr Kellnerovi s cílem podporovat především dlouhodobé vzdělávací projekty určené žákům základních škol a jejich učitelům, středoškolákům a vysokoškolákům. Nadace vyhledává a podporuje motivované děti a mladé lidi vyrůstající v podmínkách, které jim ztěžují nebo neumožňují přístup ke kvalitnímu vzdělání. Od roku 2002 do současnosti přispěla rodina Kellnerova prostřednictvím svých nadací společensky prospěšným projektům už 1,8 miliardy korun.

SOTIO Biotech je mezinárodní biotechnologická společnost, která zastřešuje aktivity skupiny PPF v oblasti výzkumu a vývoje nových protinádorových léčiv. Produktové portfolio společnosti zahrnuje také přípravky pro novou generaci nádorových onemocnění.