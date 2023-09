Rathův komplic Kott na úplatcích získal desítky milionů. Půjde na svobodu

David Rath vyšel z brněnské věznice na podmínku letos v květnu, následovat jej bude i Petr Kott, bývalý poslanec a náměstek středočeských nemocnic. Žádost poslal Městskému soudu v Brně na přelomu srpna a září. Ten o jeho podmínečném propuštění rozhodl na dnešním dopoledním zasedání.

„Zkušební doba je sedm let. Odsouzený vykonal více než polovinu souhrnného trestu, svým chováním prokázal polepšení. A je potřeba velmi kladně hodnotit vzorné chování ve výkonu trestu,“ zdůvodnil předseda soudního senátu Libor Hanuš. Dodal, že i peněžitý trest 15 milionů korun už Kott splatil a trest je zahlazen.

Podmíněné propuštění na svobodu navrhoval i státní zástupce Pavel Jiříček. Navrhl podmínku na šest let.

Vězně Kotta k soudu předvedla eskorta. „Je mi to líto a je mi hanba. Bylo to nejen nelegální, ale i nemorální,“ litoval před soudem Kott.

„Porušovat zákon se nevyplácí. Byl jsem potrestán a to spravedlivě. Co je horší, že byli potrestáni moji blízcí - rodiče i děti. Už mám jenom maminku, otec mi zemřel loni. Je nemocná, rád bych jí vynahradil všechny ty roky, které byly zkažené jen mou vinou. Chtěl bych jí to vynahradit,“ prohlásil.

Začne léčit v Berouně

Kott společně s advokátem Tomášem Sokolem soudci Liboru Hanušovi také oznámili, že už má Kott jako lékař předjednaný nástup do zaměstnání, konkrétně do nemocnici v Berouně. „Dříve jsem pracoval v Motole na oddělení následné péče. Kdybych nastoupil do stejného pracoviště, mohlo by to způsobit komplikace mojí paní, která tam pracuje také v ozařovnách. Je ale zatím ve výkonu trestu. Proto jsem naznal, že bude lepší domluvit si práci na rehabilitačním centru následné péče v berounské nemocnici,“ vysvětlil odsouzený.

Kateřina Kottová (dříve Pancová) si trest odpykává v pražské věznici, do motolské nemocnice dojíždí pracovat právě z vězení.

Kotta, jeho manželku a bývalého středočeského hejtmana za ČSSD Davida Ratha soud ve dvou větvích případu potrestal za korupční kauzy kolem zmanipulovaných zakázek ve Středočeském kraji.

Manželé dostali nejdříve v takzvané první větvi případu, v níž šlo o zakázky na rekonstrukci zámku Buštěhrad a hostivické gymnázium a úplatky v hodnotě asi 26 milionů korun, šestiletý trest. Následně jim však v druhé větvi, která řešila tendry na stamilionové opravy a rozšiřování areálů mladoboleslavské, kolínské či kladenské nemocnice nebo zakázky pro středočeskou záchranku, soud trest o dva roky zvýšil.

Prodlužování rozsudku

David Rath dostal nejdříve sedm let, později ještě roční prodloužení. Všem třem se do trestu započítala i doba, kterou v letech 2012 a 2013 strávili ve vazební věznici.

Rozsudek ve druhé větvi kauzy padl s velkým časovým odstupem, proto už viníci jednou propuštění na svobodu byli. Městský soud v Brně o podmínečném propuštění Kotta rozhodoval před dvěma lety. Kott se ale dostal na svobodu až po stížnosti, soudci prvoinstančního soudu jeho žádost nevyhověli. Přestože si Kott odseděl polovinu vyměřeného trestu, pracoval jako lékař a „sekal latinu“. Odvolací soud mu nakonec dal za pravdu, přihlédl mimo jiné i k jeho „výborné kázni“ a konstatoval, že nelze předjímat výsledky dalšího soudního sporu.

Obžalobě v druhé části případu čelila i největší česká stavební společnost Metrostav, které soud spolu s její dceřinou firmou Metrostav Infrastructure uložil zákaz plnění veřejných zakázek na tři roky. Rath, Kottovi i stavební společnost se proti verdiktu dovolali. Rozhodnutí tak bude ještě přezkoumávat Nejvyšší soud.

Jedenašedesátiletý Kott působil ve Sněmovně v letech 2002 až 2006, nejprve jako člen ODS, po problémech s alkoholem byl ze strany vyloučen a přešel do poslaneckého klubu Unie svobody. Po odchodu ze Sněmovny vedl středočeskou pobočku VZP. Po odsouzení musel mimo jiné zaplatit mnohamilionovou pokutu a také náhrady škod, které s manželkou a Rathem způsobil.