Vrchní soud potvrdil zamítnutí obnovy řízení v případu Petra Kramného

Podle portálu e-justice se vrchní soud případem zabýval na základě stížnosti Kramného v úterý.

O zamítnutí stížnosti informoval dnes jako první Spolek Šalamoun, který se případem Petra Kramného dlouhodobě zabývá.

„Je to zcela předvídatelné rozhodnutí a poslední šanci má Petr Kramný se stížností k Ústavnímu soudu,“ uvedl Václav Peričevič ze Spolku Šalamoun.

Vrchní soud v Olomouci svůj verdikt zatím oficiálně nepotvrdil. „Bylo to neveřejné jednání a do doby, než bude rozhodnutí soudu vyhotoveno a doručeno všem účastníkům, nemůžeme informace o tomto řízení poskytovat,“ sdělil portálu iDNES.cz mluvčí soudu Stanislav Cik.

Stížnost, kterou Vrchní soud v Olomouci projednával, se týkala únorového rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, jenž nepovolil obnovení soudního řízení v případu Petra Kramného. Soudkyně Šárka Skalská to tehdy zdůvodnila tím, že nebyly zjištěny žádné nové skutečnosti, které by případ mohly zvrátit.

Podle soudkyně ní nebyly nově předložené znalecké posudky novými skutečnostmi, ale jen jinými odbornými názory. „Pro obnovu řízení je nutná nová skutečnost, která ještě nezazněla, nebo nové vědecké zjištění. To se ale nestalo,“ vysvětlila v únoru rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě Skalská.

Za mřížemi je nyní čtyřiačtyřicetiletý Kramný už od února 2014, kdy byl vzat do vazby. Po odsouzení v roce 2016 vystřídal několik věznic, momentálně vykonává trest na Mírově na Šumpersku. Na svobodu by měl vyjít až za dalších 19 let.

Před deseti lety na dovolené v egyptské Hurghadě zemřely jeho šestatřicetiletá manželka Monika a osmiletá dcera Klára. Nejprve padlo podezření na otravu jídlem, což potvrdil i egyptský patolog. Jenže když se těla ženy a dívky dostala do Česka, ostravští patologové po pitvě uvedli, že smrt zavinil elektrický proud.

To se letos u Krajského soudu v Ostravě Kramný a jeho obhájkyně Jana Rejžková snažili rozporovat. Dosáhli toho, že se krajský soud jejich návrhem na obnovu řízení vůbec zabýval. Obhajoba předložila dva nové znalecké posudky, které podle Rejžkové jednoznačně dokazují, že vražda elektrickým proudem nebyla možná. „Soud nemůže dopustit, aby dosavadní rozsudek přepsal fyzikální zákonitosti a aby popíral teorie působení elektrického proudu na lidské tělo,“ prohlásila obhájkyně Kramného.