SPD loví v rajonu premiéra Fialy. Politologové nasazení Macha a nové priority označují jako chytré tahy

Kandidátku SPD a Trikolory do evropských voleb povede ekonom Petr Mach (na totce vlevo), bývalý šéf Svobodných a bývalý europoslanec, který byl dříve i poradcem prezidenta Václava Klause. | foto: ČTK

„Zachování národní měny. Boj proti šílenému Zelenému údělu. Boj proti cenzuře přicházející z Bruselu.“ Témata, s nimiž se vládní ODS chystá vyrukovat do kampaně pro eurovolby, zdálo by se. Ale je to jinak.