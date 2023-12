Nečas chtěl změnit trest za trafiky pro lidi z ODS, soud jeho odvolání zamítl

Obhájce Nečase Adam Černý před jednáním sdělil, že bývalý premiér k líčení nedorazí. Poslednímu obžalovanému bývalému náměstkovi ministra zemědělství Romanu Bočkovi, který se měl podplácení také spoluúčastnit, Obvodní soud pro Prahu 1 uložil dva roky vězení s podmínkou na dva roky a peněžitý trest ve výši 300 tisíc korun.

„Podmíněné tresty byly uloženy hluboko u dolní sazby. Peněžité tresty odpovídají majetkovým poměrům obžalovaných,“ zdůvodnil rozsudek soudce Alexandr Sotolář.

Manželka expremiéra Jana Nečasová (dříve Nagyové) si od červnového soudu odnesla dva roky vězení se čtyřletou zkušební dobou a desetiletý zákazem činnosti ve státní správě. Soud jí také uložil peněžitý trest ve výši 300 tisíc korun.

Nečasová odvolání nepodala, soud tedy projednával jen Nečase a Bočka. „Dovolil bych si upozornit, že byly nové výslechy svědků. Soud nezjišťoval, jaký názor měli náhradníci, kteří nahradili poslance na jejich mandátech, na balíček. Jak by hlasovali, podpořili by ho nebo nesouhlasili by s ním, to je důležité,“ uvedl Černý v odvolání.

Všichni vinu odmítají. Za podplácení jim hrozilo až šest let vězení. Obžaloba tvrdí, že Nečas, tehdejší šéfka jeho kabinetu Nagyová (nyní Nečasová) a Boček slíbili poslancům Marku Šnajdrovi, Petru Tluchořovi a Ivanu Fuksovi lukrativní funkce za to, že se vzdají mandátu a nechají projít vládní daňový balíček, s nímž nesouhlasili.

Poté, co byl balíček schválen, se Šnajdr stal předsedou dozorčí rady Čepra a Fuksa členem představenstva Českého Aeroholdingu. Bývalý premiér se u prvoinstančního soudu bránil, že se snažil dosáhnout jen politické shody a žádné funkce výměnou za schválení balíčku a rezignaci nenabízel.

Podle Černého se k rezignacím poslanci rozhodli spontánně a nebyly s Nečasem domluvení. „Pokud by soud shledal, že vinným je, trest je podle mého nepřiměřený. Navrhuji zrušení rozsudku a navrácení věci soudu první instance,“ podotkl obhájce expremiéra.

Bočkův obhájce odmítl, že by jeho klient někoho podplácen či nabídku k úplatku zprostředkovával. Advokát navrhl zrušení rozsudku a zproštění viny.

S návrhy nesouhlasil státní zástupce Rostislav Bajger. „Jedná se o vysoce společensky škodlivý trestný čin. Soud prvního stupně dospěl ke spravedlivému rozhodnutí a vypořádal se dobře i co se týče uložení finančních trestů,“ přiblížil Bajger s návrhem, aby odvolání byla zamítnuta.

Jednu podmínku Nečas už má

Bývalý premiér již v květnu pravomocně dostal roční podmínku a peněžitý trest ve výši sto tisíc korun za lživou výpověď ve prospěch manželky v případu zneužití Vojenského zpravodajství.

Nečasová, která byla tehdy jeho milenkou, nezákonně nařídila zpravodajcům, aby sledovali premiérovu první manželku Radku a také dva zaměstnance úřadu vlády. Na základě Nečasových výpovědí z let 2015 a 2017 soud nejprve ženu opakovaně osvobodil.

Nakonec ji soud potrestal nejpřísnějším možným podmíněným trestem a maximálním, tedy desetiletým zákazem činnosti ve vedoucích funkcích státní správy. Bývalý prezident Miloš Zeman Nečasové před koncem svého mandátu udělil milost.

Zásah policie na úřadu vlády, ministerstvu obrany i řadě dalších míst, který se odehrál v noci na 13. června 2013, vedl k pádu vlády Petra Nečase a jeho odchodu z čela ODS.