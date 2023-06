Vysvědčení pro prezidenta: nejlépe si vede v image, nejhůř v domácí politice

Čtenáři iDNES.cz hodnotili prvních sto dnů Petra Pavla v kategoriích jako postoj k EU, pracovitost, prospěšnost pro stát nebo nadstranickost a chování. Nejlepší průměrnou známku, konkrétně 1,8, si vysloužil za styl oblékání a celkovou image.

Naopak nejhorší průměrné hodnocení získal za domácí politiku. Tu čtenáři ocenili průměrným skórem 2,4. Pokud zprůměrujeme úplně všechny známky, ohodnotili čtenáři Pavla za jeho začátek prezidentství známkou 2,2.

Redakce iDNES.cz nechala čtenáře hlasovat také o první dámě Evě Pavlové. Ta si ve čtyřech kategoriích vedla obdobně jako její muž, celkové skóre má ovšem lepší – dostala od čtenářů průměrnou známku 2.

Celé hodnocení prvního páru si můžete prohlédnout níže.

Vysvědčení čtenářů iDNES.cz pro Petra Pavla

Vysvědčení čtenářů iDNES.cz pro Evu Pavlovou

STEM: Lidé Pavlovi věří

Petr Pavel se od začátku mandátu těší důvěře veřejnosti. Podle aktuálního průzkumu agentury STEM mu důvěřuje 60 procent lidí. Vyšší míra důvěry je u jeho voličů, konkrétně u 96 procent z nich. Z lidí, kteří volili Andreje Babiše, Pavlovi důvěřuje 25 procent, mezi nevoliči má důvěru 44 procent z nich.

Průzkum také ukázal, že podle 85 procent respondentů má být funkce hlavy státu nadstranická. Zároveň se 62 procent lidí domnívá, že by si český politický systém zasloužil silného prezidenta s rozsáhlými výkonnými pravomocemi.

Podle agentury STEM, která tuto otázku pokládala respondentům i na začátku volebních období předchozích prezidentů, je postoj veřejnosti konzistentní. Obdobně průzkumy vycházely za prvního a druhého mandátu Miloše Zemana (60, respektive 51 procent respondentů pro), Václava Klause (53 a 65 procent) i Václava Havla (54 a 46 procent).

Politolog: Pavel měl dva přešlapy

Podle politologa Jana Kubáčka se prezident Pavel ve své funkci dopustil dvou přešlapů. „Jako velkou komunikační chybu vnímám jeho vystoupení na Terezínské tryzně (kde mimo jiné hovořil o zločinech našich předků a odpovědnosti, kterou mají přijmout jejich potomci, pozn. red.). Ten projev pronesl na špatném místě a ve špatné době. To byl komunikační přešlap,“ připomněl politolog situaci v rozhovoru pro MF DNES.

Za druhý lapsus označil Pavlovu cestu na návštěvu Bavorska, kam se vydal na motorce. „Upřednostnil svůj koníček před společenským přesahem a bezpečností. Václav Havel také rád řídil vlastní auto, ale dělal to ve volném čase, nikoliv při oficiálních zahraničních návštěvách,“ komentoval.

Do budoucna by se Pavel měl podle Kubáčka více věnovat ekonomické diplomacii. „Dělají to všichni, je potřeba se tomu věnovat. Jsme otevřená ekonomika a je v našem životním zájmu, abychom sledovali ekonomickou diplomacii a propagovali české firmy,“ sdělil.

Kubáček doufá, že se Pavlovi nestane to, co se podle něj stalo předchůdcům na Pražském hradě. „Že se z Pražského hradu nezblázní. Snad bude i nadále v kontaktu s běžnými občany. To udrží čistou hlavu a autoritu ve společnosti. A snad se tak nedostane do klinče svých poradců a vrcholných politiků,“ uzavřel politolog.