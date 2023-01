Pavel dorazil do volebního štábu, první čísla ze sčítání doprovázel potlesk

Prezidentské volby 2023 Sledovat další díly na iDNES.tv

„Spalo se mi dobře. Ráno jsme si užili klidné posezení s naším synem, pak jsme se chvíli připravovali a vyrazili jsme sem. Cítím se velice dobře,“ řekl Pavel po příchodu do místa svého volebního štábu. Předpokládá, že Forum Karlín kvůli očekávání volebního výsledku navštíví i dost jeho podporovatelů.

Někteří přihlížející Pavlovi podporovatelé ve volebním štábu odpočítávali vteřiny před uzavřením volebních místností ve 14 hodin.

Sál zkontroloval i pyrotechnik se psem

Pro média se volební štáb otevřel již přibližně v 8 hodin ráno. Krátce po poledni místo kvůli zajištění bezpečnosti prohlížel pyrotechnický pes. Dopoledne se podávalo studené občerstvení, třeba chléb s vaječnou pomazánkou či donuty. K obědu pak miniřízečky s bramborovým salátem.

Pavel i jeho soupeř odvolili v pátek. Generál v obci Černouček na dohled Řípu u Roudnice na Labem, kde bydlí se svou ženou Evou. A nehodlá se stěhovat, ani když bude prezidentem.

„Někdy asi nebude možné jezdit každý večer domů, ale kdykoli to bude možné, budu radši tady než někde jinde, protože tady se cítíme doma,“ prohlásil Pavel.

Za nejhezčí momenty celé kampaně považuje poslední velká setkání na náměstích. „Musím říct, že stát před plným náměstím, které vám vyjadřuje podporu a je z něho vyloženě cítit pozitivní náboj, který připomínal rok 1989, je něco úžasného,“ prohlásil. Za negativní naopak považuje podpásové útoky. „Vadilo mně, že v kampani bylo hodně lží a překrucování faktů, to si myslím, že by v takové míře v kampani na prezidentský úřad být nemělo,“ řekl Pavel.

První kolo vyhrál Pavel o 22 843 hlasů

Pavel vyhrál první kolo volby na Hrad díky 1 975 056 hlasům voličů, Babiše předstihl o 22 843 hlasů. Před druhým kole se do Pavlovy kampaně zapojila i trojice neúspěšných kandidátů z prvního kola, bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová a senátoři Pavel Fischer a Marek Hilšer.

Babiše podpořili končící prezident Miloš Zeman a neparlamentní strany KSČM a Trikolora. „Je to referendum o Babišovi,“ řekl v pátek bývalý premiér.

„Mně rozhodně nejde o to jít někomu po krku, někoho zastavovat. Naopak hledat řešení. Mým mottem je spolupráce, slušnost, normální komunikace. Myslím, že to je to, co nám v posledních letech hodně chybělo,“ uvedl Pavel.

Na otázku, jakým by chtěl být prezidentem, v pátek odvětil: „Především prezidentem, který bude zastávat svůj úřad důstojně, nebude dělat naší zemi ostudu, bude komunikovat nejen s veřejností, ale i s médii, nebude malovat žádné vzdušné zámky, ale bude popisovat realitu takovou, jaká je, a hlavně bude se orientovat na řešení, řešení výhodná pro tuhle zemi, ne pro prezidenta jako jednotlivce.“

Summit NATO klíčový pro budoucnost Evropy

Pokud se stane hlavou státu, hned se zapojí do příprav České republiky na summit NATO, který bude v červenci v Litvě. „Summit NATO bude klíčovým momentem pro budoucnost bezpečnosti v Evropě. Bude možná i také obsahovat velice důležitou diskusi o možném mírovém urovnání konfliktu na Ukrajině,“ prohlásil Pavel.

„Jsem přesvědčen, že Česká republika dělá pro Ukrajinu od počátku dost, lépe řečeno to, co je v našich silách. Jsem hrdý na to, že jsme byli mezi prvními, kdo se za to postavili,“ zdůraznil Pavel. Chce být v této věci vládě nápomocen. Pro mírový summit, o němž mluví jeho soupeř, nejsou podle generála Petra Pavla vytvořeny ani základní podmínky. Ostatně ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se ani o ničem nechce bavit s Vladimirem Putinem, jehož Rusko přepadlo a okupuje část Ukrajiny.

Pavel také novinářům, řekl, že by se jako prezident zajímal i o to, jak bude Česko zvládat inflaci, dopady krize a hlavně o to, jak to budou zvládat ti, kteří jsou na tom nejhůř.