Prezident otočil, s úřadem bude v Praze i bydlet. Kývl na hradní ochranku

„Bude dobré, když přes týden budeme bydlet tady a na víkendy budeme bydlet doma, není to na každodenní dojíždění,“ shrnul své pocity z prohlídky prvního možného bydlení nově jmenovaný prezident Petr Pavel. Bydlet by mohl v Lumbeho vile.

Přiznal také, že ačkoliv se původně hovořilo o více možnostech, odkud by mohl vykonávat svůj úřad, rád by pracoval z Pražského hradu. „Jsem zvyklý pracovat, kde je potřeba. Podstatný je obsah, ne obálka,“ uvedl. Předpokládá, že by ze sídla svého předchůdce mohl začít úřadovat během následujících dvou týdnů, jakmile se prostory Hradu zkontrolují a upraví.

Pavel si uvědomuje, že se nájemce Pražského hradu může pod tíhou tohoto symbolu začít odchylovat od reality. On je ale pevně přesvědčený, že v jeho případě tomu tak nebude. „Když se člověk dostane na Hrad, začne se odchylovat od reality. Mnoho lidí má tendenci zpychnout, já mám kolem sebe snad dost lidí, kteří mi v tom zabrání,“ řekl.

Jsem připravený hledat řešení s kýmkoliv

Pavel si uvědomuje, že není možné vyčítat některým občanům, že podlehnou populistickým slibům, proto tyto lidi nechce ani nazývat populistickými. Těmi jsou podle něj někteří politici, kteří lidem slibují vzdušné zámky a nabízí jim nerealistická řešení jejich problémů.

Přestože někteří lidé mají jiné názory na to, jak dojít k danému cíli, nechce je zavrhovat a rád by jednal s každým, kdo přijde s konstruktivním řešením. „Co nevidím jako konstruktivní, je strašení nebo kritika jiných návrhů bez doprovození těch vlastních,“ zmínil.

Nebojí se jezdit ani do regionů, kde jej v minulosti občané nevítali příliš vřele. Podle svých slov chce kontakt s nimi zkoušet navazovat i nadále. „Chci tomu čelit tak, že s lidmi v podhradí budu mluvit. Když jim budu vysvětlovat, jak funguje dělba moci a kdo co může a nemůže zařídit. K tomu mohou pomoci i výjezdy do regionů, kdy bude moci mluvit s lidmi při besedách a bude jim vysvětlovat, co může a nemůže změnit,“ popisuje strategii své komunikace k obyvatelům.

Proces valorizací není uzavřen

„Odpověděl jsem na žádost hnutí ANO o ještě jedno sezení a rád bych jim dal prostor, aby mi vysvětlili,co mají na srdci. Jednání proběhne 15. března a počítám, že své stanovisko dám možná krátce po tom jednání. Můžete být rozhodnutý na sto procent, ale je tady tolik legitimních výhrad, že chci nechat prostor a čas hlavní opoziční straně, že pokud přijdou s výhradami, rád bych je vzal v úvahu,“ řekla hlava státu k nižší valorizaci penzí, o které se snaží pětikoalice.

Zmínil, že buď se všichni politici nyní zasadí o dobrou důchodovou reformu, ze které budou čerpat i další vlády, nebo nyní udělají chybu a současná opozice, například, pak bude mít hromadu práce s úpravami.

Vlak je ekologičtější, ale hlavní je bezpečnost

V rozhovoru pro Českou televizi se prezident dotkl i prvních cest do zahraničí. Hlava státu přiznala, že nepůjde cestou rakouského protějšku, který minulý týden přijel do Prahy vlakem. „Pro lidi to vypadá dobře, ale kdyby věděli, kolik to stálo a jak složité na zajištění bezpečnosti to bylo, tak by asi řekli, že měl jet nakonec autem,“ přiznal Pavel s tím, že na Slovensko i do Německa pojede autem.

Přesto do Polska plánuje využít leteckou dopravu, stejně jako na vzdálenější zahraniční cesty, kam by rád vzal i podnikatele. V nejbližších dnech by si měl opět volat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, obsahem hovoru by mimo jiné mohlo být ladění termínu návštěvy na Ukrajině či obsah schůzky.

Čtvrteční inaugurací začal svůj pětiletý mandát, který momentálně vnímá jako dlouhý. Přesto prozatím nechce spekulovat, jestli se bude ucházet i o druhé volební období. „Dám do toho všechno, jako by mělo být jenom jednom období,“ řekl s tím, že zažil tři roky ve vedení NATO, což bylo také dlouhým obdobím.

K rozhovoru hned z katedrály

První rozhovor ve funkci následoval po modlitbě, kterou v kapli Sv. Václava svatovítské katedrály prezident ve čtvrtek absolvoval. Při ní mu požehnali reprezentanti katolické a evangelické církve i vrchní zemský rabín. Pavel do katedrály přišel s manželkou Evou a syny Janem a Petrem. Pavel také uctil relikvii hlavního patrona českých zemí sv. Václava.

V nové části katedrály následně Česká filharmonie a Pražský filharmonický sbor provedly vedle státní hymny tři symbolická díla - Meditaci na staročeský chorál Svatý Václave od Josefa Suka, část z oratoria Svatá Ludmila od Antonína Dvořáka a Te Deum téhož skladatele. Po skončení koncertu na Pavla podle zpravodaje ČTK stále čekaly desítky příznivců na hradním nádvoří.

Programu se zúčastnili čeští a moravští biskupové, předsednictvo Ekumenické rady církví (ERC) a vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon. Předsedou ERC je biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání Tomáš Tyrlík.

V úvodu obřadu měl projev pražský arcibiskup Jan Graubner. „V této posvátné chvíli si společně uvědomujeme velikost zodpovědnosti nejen před voliči a současníky, ale i před dějinami a samotným Bohem. Uvědomujeme si složitost mezinárodní situace a i náročnost úkolů v naší společnosti, protože mnohá rozhodnutí či opomenutí ovlivňují nejen přítomnost, ale i budoucnost,“ řekl.

Úryvek z bible přečetl vrchní zemský rabín a poté pražský arcibiskup pronesl modlitbu za vlast. Předseda ERC uvedl modlitbu Páně a následně všichni tři společně pronesli modlitbu, jíž požehnali novému prezidentovi.

Pavel s manželkou se poklonili lebce sv. Václava, za tímto účelem přinesené z klenotnice v katedrále sv. Víta do kaple. Zazněly Svatováclavský chorál, nejstarší česká duchovní píseň Hospodine, pomiluj ny a státní hymna. Poté se všichni účastníci obřadu v kapli přesunuli na místa v nové části katedrály, kde vystoupily Česká filharmonie a Pražský filharmonický sbor.

Vzhledem k chladu v katedrále část hudebníků seděla v teplých kabátech. Sólových pěveckých partů se ujali sopranistka Kateřina Kněžíková a Česká filharmonie skladbu Te Deum hraje jen výjimečně. V září 2009 Te Deum dirigoval také Jakub Hrůša ve Španělském sále Pražského hradu při státní návštěvě papeže Benedikta XVI. V květnu 2016 skladba zazněla v podání prvního českého orchestru pod taktovkou Jiřího Bělohlávka ve svatovítské katedrále u příležitosti 700. výročí narození Karla IV.