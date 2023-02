Náhrada za Zemanova protokoláře Kruliše? Pavlův kandidát má přiletět z Běloruska

Velvyslanec v Bělorusku Tomáš Pernický

V kanceláři nově zvoleného prezidenta Petra Pavla by měl zastávat pozici ředitele protokolu. Nahradil by tak končícího protokoláře Miloše Zemana Vladimíra Kruliš.

„V pondělí by se to mělo oznámit,“ řekl webu Lidovky.cz důvěryhodný zdroj blízký předávání moci mezi prezidenty. Další zdroj z diplomacie pak přidal i další detaily této operace.

„Pernický v minulosti byl ředitelem Diplomatického protokolu na ministerstvu zahraničních věcí. Rozumí tomu. Už je za něj schválený zástupce. Neměl už by to být velvyslanec ale chargé d’affaires ad interim,“ uvedl.

To v diplomatické řeči znamená, že by u Lukašenkova režimu, který podporuje ruskou invazi na Ukrajině, už nebyl plnohodnotný velvyslanec Česka. Praha by diplomatické vztahy s Minskem fakticky ponížila.

Na dotaz velvyslanec Pernický v pondělí nereagoval. Neodpověděl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) ani mluvčí prezidenta Petra Pavla. V neděli však přechod Pernického do týmu nového prezidenta v ČT nevyloučil náměstek ministra zahraničních věcí Martin Dvořák.

„Jednání o využití některých českých diplomatů na současném Hradě, v kanceláři prezidenta skutečně probíhají, blíží se k nějakému závěru,“ sdělil Dvořák v Otázkách Václava Moravce.

Po zvolení se prezident Pavel ihned sešel s ministrem Lipavským. Panuje mezi nimi dohoda o využití zkušeného diplomata z ministerstva zahraničních věcí. V pondělí dopoledne zamířil Pavel na setkání se Zemanem do Lán.