Macron řešil s Pavlem Ukrajinu i energie, poděkoval mu za záchranu vojáků

Pro prezidenta Pavla se jedná o první oficiální návštěvu této západoevropské země, naposledy byl ve Francii na oficiální prezidentské návštěvě Pavlův předchůdce Miloš Zeman v září 2014.

„Jsem rád, že jsme tuto příležitost našli ještě v prvním roce mého prezidentství. Zároveň jsem rád, že Francie je mezi prvními zeměmi, které jako naše významné spojence navštěvuji,“ řekl na brífinku Pavel.

Pavel uvedl, že Česko a Francii pojí vynikající vztahy. „Francie stála v roce 1918 u zrodu české státnosti,“ řekl prezident. Připomněl také návštěvu bývalého francouzského prezidenta Francoise Mitterranda v roce 1988, kdy se v Praze setkal s československými disidenty včetně pozdějšího prezidenta Václava Havla.

„Je to dlouho, co tu byl nejvyšší představitel České republiky,“ řekl na brífinku Macron s tím, že jej k Pavlovi pojí zvláštní vztah. „Díky vašemu zásahu bylo možno zachránit padesátku francouzských vojáků, kteří se během války v Jugoslávii ocitli v pasti a byli ohroženi na životě,“ uvedl Macron.

Hovořili také o situaci na Ukrajině a jak čelit Rusku. Zabývali se i otázkami blízkého východu. „Naše vztahy jsou posíleny tím, že dlouhodobě spolupracujeme v oblasti jaderných elektráren, ale i při výstavbě vysokorychlostních železnic,“ řekl Macron.

„V důsledku Putinovy agrese máme velmi blízký názor na význam rozšíření Evropské unie o další země. Cením si také shody ohledně podpory Ukrajině,“ uvedl Pavel.

„Naše nabídka dlouhodobého partnerství platí jak ohledně jaderné energie, tak vysokorychlostní železnice, ale i na poli kultury či vědy,“ řekl francouzský prezident Pavlovi.

Vztahy mezi Českem a Francií se podle Macrona rozvíjí i v kultuře. „Naše země mají v kulturní oblasti velmi silné vazby. Je mnoho českých spisovatelů a umělců, kteří u nás žili a měli k Francii zvláštní vztah,“ dodal Macron.

Netrpíme, řekl Pavel francouzskému deníku

O únavě z války mohou mluvit jen Rusko a Ukrajina, v dalších evropských zemích lidé kvůli bojům neumírají. Pavel to řekl v rozhovoru, který ve středu před jeho příletem na návštěvu do Francie zveřejnil deník Le Monde. Pavel uvítal zahájení přístupových jednání s Ukrajinou. Summit EU z minulého týdne, který o tom rozhodl, podle něj ukázal, že by se měla otevřít otázka jednomyslného hlasování v unii. Současně kritizoval maďarského premiéra Viktora Orbána, který svými postoji podle Pavla škodí zájmům Maďarů.

„Popravdě jen Ukrajina a Rusko mohou mluvit o únavě,“ odvětil Pavel na otázku, zda vidí mezi evropskými zeměmi vyčerpání z války. „Naše města nejsou bombardována, naši občané nejsou zabíjeni. Naší jedinou námahou je přijetí uprchlíků a jisté snížení našeho komfortu, abychom pomohli Ukrajině. Netrpíme,“ cituje francouzský list Pavla. Český prezident označil za neodpovědné ty politiky, kteří „využívají inflaci či zvýšení cen energií, aby poštvali voliče proti Ukrajině“.

Český prezident také zopakoval, že ukrajinská ofenzíva nepřinesla očekávané výsledky. Jedním z důvodů je podle něj skutečnost, že Ukrajina nedostala všechno vojenské vybavení a zbraně, které potřebovala. Pavel by ani nepřeceňoval možné spory mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a šéfem ukrajinského generálního štábu Valerijem Zalužným, protože oba muži mají společné cíle.

Pavel odhalí lavičku Václava Havla

Na programu je odpoledne také setkání Pavla s vedením projektu malého modulárního reaktoru NUWARD konsorcia francouzských společností. Na českém velvyslanectví v Paříži se pak prezident setká s krajany a odhalí lavičku Václava Havla, ve Francii už druhou. První od června loňského roku stojí ve vesničce Bazoches-sur-Guyonne západně od francouzské metropole.

S Pavlem podle serveru Blesk.cz do Paříže zamířily i šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová a také bývalá první dáma Dagmar Havlová. Ta společně s prezidenty odhalí další lavičku Václava Havla.

Emmanuel Macron @EmmanuelMacron Mes sincères félicitations @general_pavel pour votre élection à la présidence de la République tchèque ! Nos pays sont liés par des valeurs profondément européennes et dans le soutien à l’Ukraine. Vous êtes le bienvenu à Paris ! oblíbit odpovědět

Po Pavlově lednovém vítězství v prezidentských volbách byl jedním z gratulantů i francouzský prezident Emmanuel Macron. Pavlovi vzkázal, že je v Paříži vítán. „Srdečně Vám blahopřeji. Naše země spojují společné, hluboce evropské hodnoty, a také podpora Ukrajiny. V Paříži jste vítán!“, napsal francouzský prezident na sít X ve francouzštině i češtině.

Macrona navštívil několik týdnů před druhým kolem prezidentské volby Pavlův protikandidát, bývalý premiér Andrej Babiš, který jméno francouzského prezidenta v různých kontextech zmiňoval takřka v každé předvolební debatě a hovořil o něm jako o svém příteli.

Francie, kde má prezident více pravomocí než u nás, je názorovým partnerem Česka například v oblasti jaderné energetiky. Francouzská společnost EDF je jedním ze zájemců o stavbu nového jaderného bloku v Dukovanech.

V Praze byl Emmanuel Macron naposledy v říjnu 2022, kdy se zúčastnil na Pražském hradě summitu nové platformy Evropského politického společenství.