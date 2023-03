Vláda zatím nedokáže komunikovat tak, aby to bylo srozumitelné, říká Pavel

Ještě v Hrzánském paláci se moderátor podcastu Michal Půr zeptal nového prezidenta Petra Pavla na přechod z pozice zvoleného prezidenta k plnohodnotnému výkonu prezidentské funkce a na jaké problémy narazil. V debatě zazněl i termín, do kdy Pavel se přesune z paláce na Hrad.

„Hrzánský palác mi bude chybět, je to krásné místo tady nad Prahou. S týmem jsem se rád díval z terasy a trochu jsem i zalitoval, že prezidentská kancelář nesídlí tady. Samozřejmě ale prostor patří úřadu vlády a tak se budeme i s týmem postupně stěhovat na Hrad,“ řekl na úvod rozhovoru prezident Pavel.

Prezident se vyjádřil i ke svému novému týmu, ale i komunikaci předešlého vedení Hradu. „Největším překvapením pro mě bylo, že přechodné prezidentské období není nijak popsáno. Není nijak dáno, jak má proběhnout převzetí kanceláře a pokud neexistuje apriori dobrá vůle, zjistíte, že vlastně téměř nic nemůžete, protože v okamžiku ohlášení výsledků voleb jste sice prezidentem, ale nemáte kancelář, rozpočet na činnost, nemáte pravomoc,“ řekl Pavel.

Inaugurace prezidenta Petra Pavla. (9. března 2023)

„Mnozí se dokonce podivují tomu, že vyvíjíte aktivitu jako přípravu na plnohodnotný výkon funkce. Takže chceme s týmem zhodnotit to přechodné období a pokusit se navrhnout nějakou legislativní změnu, která té proceduře dá jasný tvar, termíny, zodpovědnost tak, aby při příštím předáním funkce to měl ten, co zvítězí jednodušší. Aby on i jeho tým věděl, na co se může spolehnout a s čím může počítat, protože to, jak to děláme my je na hraně pravidel,“ dodal prezident.

Pavel se vyjádřil i k rozpočtu prezidentské kanceláře, která prošla od dob Václava Havla výraznou transformací.

Hradní rozpočet

„Když si vezmeme intenzitu funkce řekněme ve druhé polovině druhého mandátu Miloše Zemana, kdy se téměř nejezdilo na zahraniční cesty, sem k nám nepřijelo mnoho zahraničních návštěv, nekonalo se ani moc výjezdů po regionech a teď najednou ty cesty chcete dělat, tak narazíte na to, že ten rozpočet byl dělán na tu neaktivitu posledních let,“ zamyslel se nad rozpočtem Pavel.

„Budeme hledat cesty, jak se do rozpočtu vejít,“ uvedl a cesty bude hledat v otázkách personálního složení a nastavení jasných a transparentních pravidel.

Další kapitolou byl inaugurační projev, který byl podle Půra poměrně tvrdý, ale dal se očekávat. „Když jsem tam seděl, tak tam to opravdu jen zahučelo a mnohá vaše slova byla přímá, tvrdá. Například Václav Klaus jen dvakrát lehce zatleskal,“ uvedl moderátor.

Pavel uvedl, že nemluvil ani s jedním z bývalých prezidentů při inauguraci. „Po inauguraci a po projevu jsem ani s jedním z nich nehovořil. Mě se ten projev nezdál tvrdý, zdál se mi realistický, pravdivý, protože je třeba věci pojmenovávat pravým jménem, než je balit do neustálé korektnosti. Pak nebudou mít požadovaný efekt,“ zhodnotil svá slova Pavel.

Nový prezident také zmínil svůj pilíř v podobě sta dnů, během kterých chce udělat řadu kroků. „Co chci v těch sto dnech udělat pokud jde třeba o zahraniční politiku, vnitřní politiku, nastavení pravidel lepší politické kultury, ale třeba i jmenování nových soudců. Pro veřejnost to bude indikace toho, co chci s týmem během těch sta dnů udělat a pak si ukázat, co se povedlo a co ne a co chceme dělat v dalším období,“ řekl.

Otázky veřejných financí nesnesou odkladu

„Pokud jde o zdravý veřejných financí, to nesnese odkladu a nejde lidem říkat jen dobré zprávy a to, co se bude dobře poslouchat. Je doba jasně říct jaká je situace a jak jí budeme řešit. Pokud to neuděláme, získáme sice krátký oddechový čas, ale ty problémy se zatím prohloubí. Čím dříve se tomu postavíme, tím bude situace přijatelnější a řešitelnější,“ uvedl Pavel s tím, že to se týká samozřejmě i důchodové reformy a dalších aspektů, které nesnesou odkladu.

„Když posloucháme premiéra Fialu, zdá se, že má vůli to řešit a ne malovat věci na růžovo. Jestli to skutečně dotáhne do konce bude záležet i na vládní koalici. Za sebe mohu slíbit, že se tomu budu věnovat a nebudu podléhat žádným tlakům voleb, protože mě se případné další volby budou týkat až za pět let, takže si mohu dovolit říkat pravdu a určitě to dělat budu. Budu vytvářet na vládu tuto, či tu příští aby konala, protože jinou volbu nemám,“ vysvětlil svůj postoj k reformám, ale i oddalovanému řešení.

Prezident Pavel se vyjádřil i k demonstrantům na Václavském náměstí. Podle něj nemá smysl komunikovat s někým, kdo chce škodit, ničit a demolovat, ale dialog je třeba vést.

„Vláda zatím nedokáže i přes deklarované úsilí komunikovat tak, aby to pro ně bylo srozumitelné. Tady prostor je. Bude to ale také chtít být razantnější vůči organizátorům těch akcí, protože se neustále schovávají za svobodu slova, ale často jsou jejich projevy za hranou podněcování k násilí a destrukci systému a tady by mělo být jasno, co je ještě přijatelné a co už není,“ řekl.

Zahraniční politika a dění na Ukrajině

V otázkách zahraniční politiky vyjádřil Pavel vnímání více než padesáti procent obyvatel Slovenska dění na Ukrajině, kdy často podléhají tlakům dezinformací. „Vyvolává to obavy, protože Slovensko je sousední země, máme s ní obrovskou škálu styků na mnoha úrovních a případný zvrat na Slovensku k horšímu by určitě ovlivnil i naší bezpečnost a naší úroveň vzájemných vztahů,“ vyjádřil se Pavel k proruským náladám, které panují na Slovensku.

„Záleží na tom, jak se tamní veřejnost, ale i politici s tím vypořádají, ale bude záležet i na nás. Nenechat je v tom. Můžeme si třeba dát práci se zdůrazňováním společných hodnot a také možností řešení, které nejsou v tom, že se přikloníme na stranu Ruska,“ nabídl prezident možnost pomoci a dialogu.

V souvislosti se Slovenskem Pavel potvrdil dubnovou společnou cestu s prezidentkou Čaputovou na Ukrajinu. Prezident vidí jako kritický bod války na Ukrajině tento rok, kdy mnohé západní mocnosti budou ještě ochotny pomáhat, ale jejich podpora není věčná.

Tento rok je oknem, ve kterém by mělo dojít k nějakému řešení. Jedna i druhá strana se postupně vyčerpávají, stejně jako se vyčerpává vůle dosud zemí podporujících Ukrajinu v té podpoře vytrvat Prezident Petr Pavel k dění válce na Ukrajině

„Tento rok je oknem, ve kterém by mělo dojít k nějakému řešení. Jedna i druhá strana se postupně vyčerpávají, stejně jako se vyčerpává vůle dosud zemí podporujících Ukrajinu v té podpoře vytrvat. Po volbách v USA bude hlavním bodem vztah s Čínou a Ukrajina a válka na Ukrajině pro ně bude určitou přítěží, které se budou chtít vyhnout, aby nedocházelo k potížím na domácí, politické scéně. V okamžiku oslavení americké podpory oslábne i u některých zemí Evropy,“ zhodnotil Pavel.