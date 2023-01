Lidovky.cz: Jaké první kroky vás čekají?

Koncem týdne se setkám s kancléřem Poslanecké sněmovny a s hradním kancléřem. Musíme jednat o společné schůzi obou komor Parlamentu pro složení slibu prezidenta. To je úplně to první, co se musí odehrát. Při té příležitosti bych se chtěla domluvit s kancléřem Mynářem, jak si budeme předávat agendy.

Lidovky.cz: Petr Pavel řekl, že chce provést hloubkový audit fungování hradu. Jak k tomu přistoupíte jako šéfka jeho kanceláře?