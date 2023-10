Studium na College of Europe patří k cestě do unijních institucí, míní Pavel

„Bylo by určitě v našem zájmu, abychom našli cestu, jak umožnit studium na této škole více studentům, protože na jedné straně si stěžujeme, že jsme podreprezentováni v evropských institucích, ale na druhou stranu nemáme kvalitně připravené lidi. A toto by byla jedna z cest,“ uvedl prezident.

Českých studentů letos je v Bruggách pouze pět a jeden další v takzvané diplomatické akademii. Podle Pavla malý počet Čechů na College of Europe způsoben administrativními překážkami a výší školného. S prezidentem je v Bruggách i ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák, se kterým by chtěl toto téma prodiskutovat.

„Napadl mě zatím jeden konkrétní návrh, ale uvidíme, do jaké míry bude realizovatelný, a sice zřízení fondu pro stipendia, ve kterém by se kombinovaly jak státní, tak privátní prostředky, který by byl mnohem pružnější a umožnil by tak studovat většímu počtu studentů“,“ řekl Pavel.

Od založení v roce 1949 vystudovalo College of Europe okolo 17 tisíc mladých lidí. Každý rok se na školu hlásí asi 2000 lidí. Brzy by se měl otevřít ještě další kampus v albánské Tiraně, což rektorka College of Europe označila za „historický moment“.

Limitujícím faktorem je školné

„Nyní máme každoročně kolem 470 studentů z více než 50 zemí světa, z toho 340 v Bruggách a 130 ve druhém kampusu ve Varšavě,“ řekl Valentin Dupouey-Sterdyniak, který je šéfem komunikace College of Europe.

Na školu se celkově hlásí velmi malé množství Čechů. Pro školní rok 2017/2018 byli tři a nedostal se ani jeden, následující byli čtyři a přijali tři z nich. V roce 2019/2020 už se jich hlásilo devět a vzali čtyři.

Devět přihlášek podávali Češi i v letech 2020, z nichž se tři dostali. Stejný počet se hlásil i v roce 2021 a přijali šest z nich. V roce 2022 byly z České republiky podány jen tři přihlášky, všechny byly úspěšné.

Podle šéfa komunikace College of Europe je pro studenty většinou hlavním limitujícím faktorem, že nezískají stipendium na studium, které je placené.

Letos z devíti přihlášených Čechů uspělo pět. Ve dvou případech jde o státní úředníky, kterým stipendium platí stát. Studium je roční a lze studovat mezinárodní vztahy, ekonomická studia, ale i právo. Včetně ubytování a stravování stojí rok takového studia 29 tisíc eur (asi 710 000 Kč).