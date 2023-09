Prezident: Seznam vyznamenaných jsem uzavřel. Zeman ani Kundera tam nejsou

Pražský hrad obdržel i letos desítky návrhů na statní vyznamenání. Posílali je jako obvykle občané, různé organizace, ale také vláda, Sněmovna a Senát. Vybírat může bez ohledu na kohokoliv také přímo prezident.

Ženy a muži půl na půl?

Petr Pavel chtěl letos z vlastní vůle ocenit hned několik osobností. Ale u většiny z nich se jeho nominace kryla s poslaneckým, senátním či vládním návrhem. Pouze v jednom případě zůstal osamocen.

„Z těch, které jsem do celého koše přinesl já, šlo pouze o jedno jméno,“ prozradil prezident, ale odmítl prozradit, o koho jde.

I tentokrát by mělo jít o lidi z různých oborů. „Existuje hned několik kategorií vyznamenání, tedy tomu odpovídají i různé profesní obory. Snažili jsme se vybírat opravdu plošně, ze všech oborů činností. A vybírali jsme i tak, aby nebyli oceněni jen muži, ale také ženy.“

Podle něj ale při výběru oceněných osob nelze vycházet z absolutního principu genderové vyváženosti. Nebude tak oceněna přesná polovina mužů a žen.

Vyznamená Mašíny?

Petr Pavel pak nepřímo naznačil, že nevyznamená například nedávno zesnulého světově proslulého spisovatele Milana Kunderu. „Milan Kundera by si (vyznamenání) pravděpodobně zasloužil. A nejenom proto, že je jednou z nejvýraznějších postav naší kultury v zahraničí.“

„Ale ne tak úplně u nás doma,“ doplňuje prezident. „Ono se totiž mnohdy ukazuje, že svět vnímá některé výrazné Čechy mnohem pozitivněji než my sami,“ dodává s tím, že do budoucna spisovatelovo ocenění stojí za úvahu.

Petr Pavel odpovídá na otázky moderátora Vladimíra Vokála v Prezidentském SPECIÁLU.

Na přímou otázku, zda vyznamená například bratry Mašíny nebo bývalého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga prezident neodpověděl záporně jako u Miloše Zemana. Veřejnost má však ještě nějakou dobu vyčkat a brzy se dozví podrobnosti.

Prezidentský speciál nabídne iDNES.cz o půlnoci z úterý na středu. Jeho přepis pak vyjde ve středeční MF DNES. V rozhovoru mimo jiné Petr Pavel kriticky hovořil o krocích vlády Petra Fialy. Prozradil i detaily ze schůzky s premiérem z minulého týdne.

Prezidentský SPECIÁL

Na adresu vlády dokonce přímo hovořil o „neférovém jednání“ a prohlásil, že není strojem na podpisy. Čelil také otázce, zda se chce v budoucnu pravidelně setkávat s lídrem opozice Andrejem Babišem nebo zda pozve na hrad šéfa SPD Tomia Okamuru.

Vrátil se také ke kauze „Fremr“ a vyjádřil se i ke kontroverznímu setkání ministra spravedlnosti Pavla Blažka s bývalým poradcem Miloše Zemana Martinem Nejedlým.

Setká se při své zářijové návštěvě New Yorku s prezidentem USA Joem Bidenem? Už se rozhodl, zda bude vydávat milosti? Co říká na to, že Česko uvažuje o obnovení diplomatických vztahů s Ruskem?

Nastává podle prezidenta po prolomení první linie ruské obrany u Záporoží rozhodující fáze války o Ukrajinu? Znepokojily ho jako vrchního velitele ozbrojených sil neshody mezi ministryní obrany a náčelníkem generálního štábu?

A už je hotová přestavba Lumbeho vily, jejíž předchozí interiéry, které zařizovala bývalá první dáma Ivana Zemanová, nazval prezident ponurými? I na to odpovídal Petr Pavel v Prezidentském SPECIÁLU iDNES.cz.